Украинская модель рассказала об отношениях с Ди Каприо
- Сьогодні, 20:45
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Алина Байкова призналась, что часто видится с главным сердцеедом Голливуда
Украинская модель Алина Байкова, которая живет и работает в Нью-Йорке, прокомментировала слухи о своем романе с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.
Напомним, что о романе модели с голливудским сердцеедом заговорили мировые СМИ после того, как папарацци сфотографировали пару во время прогулки в Нью-Йорке.
Однако сама Алена, опровергла слухи о романе в интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя».
«Я с Ди Каприо друзья, это 100%. Моя лучшая подруга Тони Гаррн, а я бы никогда не позволила бы себе встречаться с мужчиной своей подружки, даже с бывшим».
Также модель отметила, что часто видится с Ди Каприо на разных мероприятиях.
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