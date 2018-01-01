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    Украинская модель рассказала об отношениях с Ди Каприо

    Алина Байкова призналась, что часто видится с главным сердцеедом Голливуда
    Украинская модель Алина Байкова, которая живет и работает в Нью-Йорке, прокомментировала слухи о своем романе с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Напомним, что о романе модели с голливудским сердцеедом заговорили мировые СМИ после того, как папарацци сфотографировали пару во время прогулки в Нью-Йорке. [GALLERY_BLOCK] Однако сама
    • Сьогодні, 20:45
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    Алина Байкова и Леонардо Ди Каприо
    Алина Байкова и Леонардо Ди Каприо

    Алина Байкова призналась, что часто видится с главным сердцеедом Голливуда

    Украинская модель Алина Байкова, которая живет и работает в Нью-Йорке, прокомментировала слухи о своем романе с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

    Напомним, что о романе модели с голливудским сердцеедом заговорили мировые СМИ после того, как папарацци сфотографировали пару во время прогулки в Нью-Йорке.

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    Украинская модель рассказала об отношениях с Ди Каприо
    Украинская модель рассказала об отношениях с Ди Каприо
    Украинская модель рассказала об отношениях с Ди Каприо
    Украинская модель рассказала об отношениях с Ди Каприо
    Украинская модель рассказала об отношениях с Ди Каприо
    Украинская модель рассказала об отношениях с Ди Каприо
    Украинская модель рассказала об отношениях с Ди Каприо
    Украинская модель рассказала об отношениях с Ди Каприо

    Однако сама Алена, опровергла слухи о романе в интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя».

    «Я с Ди Каприо друзья, это 100%. Моя лучшая подруга Тони Гаррн, а я бы никогда не позволила бы себе встречаться с мужчиной своей подружки, даже с бывшим».

    Также модель отметила, что часто видится с Ди Каприо на разных мероприятиях.

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