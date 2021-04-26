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    Украинская певица назвала пол и имя третьего ребенка

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    Певица Анастасия Приходько - Украинская певица назвала пол и имя третьего ребенка
    Певица Анастасия Приходько
    instagram.com/prykhodko_official/

    Артистка также отметила, что иногда в три часа ночи ей приходиться брать сына на ручки, чтобы успокоить

    Анастасия Приходько, которая недавно стала мамой в третий раз, потихоньку знакомит поклонников со своим малышом. Украинская певица призналась, что у нее родился мальчик, которого назвали Лука.

    Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

    Она призналась, что сын родился месяц назад, 25 марта, в день СБУ в 19:23. Вес ребенка был 3 кг 830 грамм, а рост - 55 сантиметров. При этом за месяц он набрал уже 1,2 кг и вырос на 5 см.

    Артистка также отметила, что иногда в три часа ночи ей приходиться брать сына на ручки, чтобы успокоить.

    «Привет! Меня зовут Лука Александрович и в этот замечательный день очень хочу поздравить вас с Вербным воскресеньем! А еще я родился ровно месяц назад и у меня тоже сегодня праздник. Расскажу чуть-чуть о себе, точнее не я, а моя мама», - написала певица.

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    Украинская певица назвала пол и имя третьего ребенка
    Украинская певица назвала пол и имя третьего ребенка
    Украинская певица назвала пол и имя третьего ребенка
    Украинская певица назвала пол и имя третьего ребенка

    Она также опубликовала новое фото малыша, которое с удовольствием прокомментировали поклонники Приходько.

    Ранее «Скотч» сообщал, что знаменитого американского рэпера объявили в розыск за изнасилование

    Предполагаемая жертва заявила, что вместе с подругой отправилась в загородный дом артиста, где тот вместе с еще одним мужчиной изнасиловал их.

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    Теги: дети звезд певица Анастасия Приходько
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