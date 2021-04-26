Украинская певица назвала пол и имя третьего ребенка

Артистка также отметила, что иногда в три часа ночи ей приходиться брать сына на ручки, чтобы успокоить

Анастасия Приходько, которая недавно стала мамой в третий раз, потихоньку знакомит поклонников со своим малышом. Украинская певица призналась, что у нее родился мальчик, которого назвали Лука.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Она призналась, что сын родился месяц назад, 25 марта, в день СБУ в 19:23. Вес ребенка был 3 кг 830 грамм, а рост - 55 сантиметров. При этом за месяц он набрал уже 1,2 кг и вырос на 5 см.

Артистка также отметила, что иногда в три часа ночи ей приходиться брать сына на ручки, чтобы успокоить.

«Привет! Меня зовут Лука Александрович и в этот замечательный день очень хочу поздравить вас с Вербным воскресеньем! А еще я родился ровно месяц назад и у меня тоже сегодня праздник. Расскажу чуть-чуть о себе, точнее не я, а моя мама», - написала певица.

Она также опубликовала новое фото малыша, которое с удовольствием прокомментировали поклонники Приходько.

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