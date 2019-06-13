Злата Огневич продемонстрировала идеальный вертикальный шпагат

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Злата Огневич

Певица Злата Огневич показала в соцсетях фрагмент своей балетной тренировки

Украинская артистка и участница международного песенного конкурсе «Евровидение» уже долгое время занимается балетом и демонстрирует отличные результаты. На своей странице в соцсети певица опубликовала фрагмент своих занятий.

«И только упражнения из балета вместе могут привести мое тело и разум в чувство. То, что тренируется сила воли - однозначно. А еще: лето, жара, я вся мокрая после этих занятий, а значит, идет классная сушка», - призналась Злата.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 12 Июн 2019 в 12:01 PDT

Напомним, что совсем недавно украинская певица презентовала новый клип снятый на территории заброшенного завода.

Новая видеоработа Златы на композицию «Солодка кара» акцентирует внимание зрителей на отсутствии грима и фальшивых декораций, которыми переполнена жизнь современного человека.