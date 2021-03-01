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    Украинская телеведущая призналась, что случайно забеременела от продюсера

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    Телеведущая Василиса Фролова - Украинская телеведущая призналась, что случайно забеременела от продюсера
    Телеведущая Василиса Фролова
    instagram.com/vasyafrolova

    Телезвезда рассказала об отце ее ребенка

    Популярная телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова, которая в скором времени станет впервые мамой, рассказала об отце своего будущего ребенка. Официально она никогда не была замужем.

    Так, 43-летняя Фролова заявила, что ее избранник весьма известен в телевизионном кругу. Кроме того, она уточнила, что их отношения начались с беременности, говориться в программе «Светская жизнь».

    «Это действительно прочные отношения, которые начались с беременности. Он – известный телевизионный продюсер», – призналась ведущая.

    Помимо этого Фролова призналась, что ее беременность была незапланированной. К тому же она уточнила, что не прибегала к ЭКО.

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    Украинская телеведущая призналась, что случайно забеременела от продюсера
    Украинская телеведущая призналась, что случайно забеременела от продюсера
    Украинская телеведущая призналась, что случайно забеременела от продюсера
    Украинская телеведущая призналась, что случайно забеременела от продюсера
    Украинская телеведущая призналась, что случайно забеременела от продюсера
    Украинская телеведущая призналась, что случайно забеременела от продюсера
    Украинская телеведущая призналась, что случайно забеременела от продюсера
    Украинская телеведущая призналась, что случайно забеременела от продюсера
    Украинская телеведущая призналась, что случайно забеременела от продюсера
    instagram.com/vasyafrolova

    «Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем и меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?» – рассказывала в интервью звезда.

    Официально знаменитость никогда не была замужем. При этом она не скрывает, что у нее есть любимый мужчина – ее гражданский муж. 18 ноября 2020 года Фролова сообщила, что ждет первенца.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

    «18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес телеведущая
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