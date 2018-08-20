Павло Зибров показал, как готовится к первому эфиру шоу «Танцы со звездами»



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Павло Зибров

Украинский певец поделился снимком из танцевального зала

Павло Зибров показал своим фолловерам, как проходит подготовка к проекту «Танці з зірками». Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Овсянка, отжимания и танцевальные па! Именно так начинается утро Zibrembo», — так подписал снимок артист.

Сможет ли артист продержаться в шоу хотя бы несколько эфиров - покажет время. Ну а пока, Зиброву придется попотеть в зале, ведь конкуренты у Народного артиста Украины все молодые и с хорошей хореографической подготовкой.

Напомним, что в шоу «Танцы со звездами» примут участие: Слава из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, Оксана Марченко и dj Nana.