Украинский документальный фильм о певце Василии Слипаке победил на фестивале в Португалии



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Украинский фильм «Миф», снятый Леонидом Кантером и Иваном Яснием, получил одну из главных наград на международном кинофестивале Figueira da Foz в Португалии

Об этом сообщается на фейсбук-странице посольства Украины в Португалии.

«Миф» стал лучшим среди документальных фильмов и получил первую премию в этой категории. Награду вручили режиссеру ленты Ивану Яснию.

Напомним, «Миф» повествует о жизни всемирно известного оперного певца Василия Слипака, который погиб на фронте в июне 2016 года. Он воевал добровольцем, его позывным было «Миф».

Напомним, что это не первая радостная новость для украинского кинематографа. На днях украинский фильм «Изи» впервые получил награду Венецианского кинофестиваля.

Джерело: Buro 24/7