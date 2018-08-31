Звезда сериала «Коли ми вдома» рассказала о знакомстве с мужем и беременности



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Ирина Андреева и ее сериальный муж Андрей Пономаренко

Украинская актриса Ирина Андреева поделилась подробностями личной жизни

Уже в середине сентября поклонники увидят продолжение популярного сериала о семейной жизни «Коли ми вдома».

Одну из главных ролей, строптивую невестку Оксану, играет актриса театра и кино Ирина Андреева, которая недавно объявила о том, что уже 9 месяцев как стала мамой.

Теперь Ира будет воспитывать ребеночка и на экране, и в реальной жизни. А пока актриса поделилась воспоминаниями о том, как познакомилась с мужем и неожиданно узнала о беременности.

«У меня должны были быть гастроли, и перед отъездом из Киева я решила сдать анализ. Смотрю – светло-розовая полоска. Сначала не поверила, подумала, что тест испорчен. Наутро повторила, а там две ярких красных полосы. Стою такая и говорю сама себе: «Ну, здрасьте!». Я не была шокирована или удивлена, просто зафиксировала этот факт. Дело в том, что женщина чувствует, когда она беременна. А мы с коллегой по «Коли ми вдома» Аленой Алымовой накануне болтали о разных девчачьих, и в какой-то момент поймала себя на мысли, что я беременна. Не знаю, почему так подумала. Вскоре тест подтвердил, что права. И я, получается, к этому уже была готова. А мужу я розовую полоску сфотографировала и в вайбере переслала, сопроводив вопросом: «Саша, что это?», - смеется Ирина, вспоминая. – Он ответил: «Ты же сама знаешь, что». Так что никаких сюрпризов в этом смысле не было».

С супругом Александром Ира в браке уже три года. Вышла замуж в пятницу тринадцатого, но не считает этот день каким-то магическим. Хотя Ира вспоминает, что дата, которую все опасаются, дала о себе знать: «Представьте себе, день свадьбы, а в доме отключили электроэнергию. Мне должны прическу сделать, платье надо погладить…. Спасла ситуацию моя всемогущая мама, которая своими звонками поставила «Киевэнерго» на уши, и нам таки вскоре все включили. Хотя нервы потрепали изрядно».

Так же было и в день знакомства Иры с будущим мужем. У нее дома отключили свет, и она пошла раньше в театр, где встретила Александра, которого пригласили в театр как специалиста по звуку: «Мы с ним разговорились, а потом я вспомнила, что у меня дверной звонок сломался, и решила воспользоваться случаем: «А звонок можете мне починить?» – «Да, конечно», – ответил он. И мы обменялись телефонами».

Новый сезон и новые приключения любимых героев сериала «Коли ми вдома» смотрите с 24 сентября по будням в 19:00.