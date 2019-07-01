В Одессе сняли мультфильм о городе под музыку Леонида Утесова



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Одесская мэрия опубликовала видеоролик о мультикультурном городе, но пользователи раскритиковали его в пух и и прах

Мультфильм-визитка о мультикультурной Одессе опубликован на официальном Ютуб-канале городского департамента культуры и туризма. По сюжету, в Одессу прибывает группа «туристов» - якорей (туристический символ Одессы, - прим. ред.), представляющих несколько десятков разных народов.

Затем они отправляются на экскурсию по историческому городу, снимаются в кино, отдыхают на пляжах, тусуются в клубах. За одну минуту можно увидеть некоторые важные памятники архитектуры Одессы, вокзал, аэропорт и Приморский бульвар с морвокзалом.

Но главной «фишкой» мультфильма стал саундтрек - легендарная композиция «Ах, Одесса моя ненаглядная!», которую в свое время исполнял Леонид Утесов.

Стоит отметить, что пользователи сети уже успели раскритиковать мультфильм.