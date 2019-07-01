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    В Одессе сняли мультфильм о городе под музыку Леонида Утесова

    • Розсилка
    В Одессе сняли мультфильм о городе под музыку Леонида Утесова

    Одесская мэрия опубликовала видеоролик о мультикультурном городе, но пользователи раскритиковали его в пух и и прах

    Мультфильм-визитка о мультикультурной Одессе опубликован на официальном Ютуб-канале городского департамента культуры и туризма. По сюжету, в Одессу прибывает группа «туристов» - якорей (туристический символ Одессы, - прим. ред.), представляющих несколько десятков разных народов.

    Затем они отправляются на экскурсию по историческому городу, снимаются в кино, отдыхают на пляжах, тусуются в клубах. За одну минуту можно увидеть некоторые важные памятники архитектуры Одессы, вокзал, аэропорт и Приморский бульвар с морвокзалом.

    Но главной «фишкой» мультфильма стал саундтрек - легендарная композиция «Ах, Одесса моя ненаглядная!», которую в свое время исполнял Леонид Утесов.

    Стоит отметить, что пользователи сети уже успели раскритиковать мультфильм.

    «Мы с ребятами вам нормальное рекламное видео сделаем, ибо этим позором, вы только напугать туристов сможете», «Честно, посмотрел три раза, пытался хоть как-то оправдать создателей. Увы.», «О, старая добрая флеш - анимация начала нулевых. Я аж прослезился...», «Что забойного курили авторы этого отстоя? Или марихуану у нас уже легализовали?», - пишут пользователи в комментариях под видео в Youtube.

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