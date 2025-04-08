Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Українка Таню Муіньо стала режисеркою року за кліп для Леді Гаги

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Таню Муіньо визнали режисеркою року на Hollywood Music Video Awards
фото: tanumuino/Instagram

Hollywood Music Video Awards – щорічна церемонія, що вшановує найкращі кліпи

Українська режисерка Таню Муіньо отримала нагороду «Режисерка року» на премії Hollywood Music Video Awards 2025. Її відзначили за кліп до пісні Disease Леді Гаги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram режисерки.

Hollywood Music Video Awards – щорічна церемонія, що вшановує найкращі музичні відео. За словами організаторів, мета премії – відзначити тих, хто працює за кадром.

Таню Муіньо отримала нагороду Hollywood Music Video Awards 2025
Таню Муіньо отримала нагороду Hollywood Music Video Awards 2025
фото: tanumuino/Instagram

Таню Муіньо удостоїли звання «Режисерка року» за кліп для Леді Гаги. У відео героїня стикається з різними втіленнями самої себе та намагається опанувати свої найглибші страхи. Кліп здобув відзнаку за найкращий грим і зачіски.

Lady Gaga/Disease

Кліп також отримав нагороду MTV Video Music Awards Japan 2025 як «Найкраще відео сольного виконавця».

Нагадаємо, що Таню Муіньо зняла кліп для американської співачки Леді Гаги на сингл Disease у 2024 році. Зазначимо, що Муіньо вже працювала над кліпами для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia, Ленні Кравіца, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлза, Дуа Ліпи, Сема Сміта та інших. Ролик для гурту Foals вона зняла в Києві. Її роботи двічі номінували на MTV Music Video Awards.

Зауважимо, що Таню Муіньо готувала й постановку до пісні Teresa & Maria, яку виконали українки Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024 у шведському місті Мальме.

Читайте також:

Теги: кліп Таню Муіньо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ада Роговцева: Я пам’ятаю ще ту війну. І я не думала, що на мій вік прийде ще одна війна
Легендарна Ада Роговцева знялася у кліпі «Пам’ять» (відео)
11 березня, 16:14
Барських презентував нову пісню Stomach Butterflies
Макс Барських випустив пісню та кліп з англомовного альбому
14 березня, 08:55
Зібров підтримав Пивоварова на премʼєрі кліпу
«Він – моя муза»: Пивоваров засвітився із Зібровим та зробив зізнання
18 березня, 11:27

Шоу-біз

Українка Таню Муіньо стала режисеркою року за кліп для Леді Гаги
Українка Таню Муіньо стала режисеркою року за кліп для Леді Гаги
Зірку серіала «Гра в кальмара» засуджено за сексуальні домагання
Зірку серіала «Гра в кальмара» засуджено за сексуальні домагання
Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»
Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»
Minecraft-бум в Україні: рекордні збори, суперечливі відгуки та шалений ажіотаж
Minecraft-бум в Україні: рекордні збори, суперечливі відгуки та шалений ажіотаж
Легендарний поет-пісняр розказав про «жорстку» Ротару
Легендарний поет-пісняр розказав про «жорстку» Ротару
Росіяни цинічно вкрали пісню у відомого українського співака
Росіяни цинічно вкрали пісню у відомого українського співака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 квітня: ситуація на фронті
105K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 квітня 2025
66K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
36K
Скандал у Львові: водій маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
25K
Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua