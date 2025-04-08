Українка Таню Муіньо стала режисеркою року за кліп для Леді Гаги

Hollywood Music Video Awards – щорічна церемонія, що вшановує найкращі кліпи

Українська режисерка Таню Муіньо отримала нагороду «Режисерка року» на премії Hollywood Music Video Awards 2025. Її відзначили за кліп до пісні Disease Леді Гаги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram режисерки.

Hollywood Music Video Awards – щорічна церемонія, що вшановує найкращі музичні відео. За словами організаторів, мета премії – відзначити тих, хто працює за кадром.

Таню Муіньо отримала нагороду Hollywood Music Video Awards 2025 фото: tanumuino/Instagram

Таню Муіньо удостоїли звання «Режисерка року» за кліп для Леді Гаги. У відео героїня стикається з різними втіленнями самої себе та намагається опанувати свої найглибші страхи. Кліп здобув відзнаку за найкращий грим і зачіски.

Lady Gaga/Disease

Кліп також отримав нагороду MTV Video Music Awards Japan 2025 як «Найкраще відео сольного виконавця».

Нагадаємо, що Таню Муіньо зняла кліп для американської співачки Леді Гаги на сингл Disease у 2024 році. Зазначимо, що Муіньо вже працювала над кліпами для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia, Ленні Кравіца, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлза, Дуа Ліпи, Сема Сміта та інших. Ролик для гурту Foals вона зняла в Києві. Її роботи двічі номінували на MTV Music Video Awards.

Зауважимо, що Таню Муіньо готувала й постановку до пісні Teresa & Maria, яку виконали українки Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024 у шведському місті Мальме.