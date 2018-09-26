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    Шоу-биз

    В белоснежном платье с огромным животом: Регина Тодоренко показала, как снимает свое новое шоу

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    Регина Тодоренко - В белоснежном платье с огромным животом: Регина Тодоренко показала, как снимает свое новое шоу
    Регина Тодоренко

    Экс-участница группы Real O и невеста российского певца Влада Топалова перестала скрывать беременность и радует поклонников новыми снимками

    Певица и телеведущая Регина Тодоренко, как настоящая современная женщина не собирается сидеть на диване и ждать начала схваток. Последние месяцы беременности Тодоренко проведет на съемочной площадке.

    Как ранее сообщал Scotch, Тодоренко готовит к выпуску свое новое шоу. А для того, что бы интерес к нему рос как на дрожжах, Регина публикует на своей странице в соцсети снимки со съемочной площадки.

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    Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

    Стоит отметить, что для съемок шоу Тодоренко выбрала очень романтичный лук: белоснежное платье с кружевными элементами подчеркивает округлившийся животик телеведущей, а распущенные волосы придали образу невероятной женственности.

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