В белоснежном платье с огромным животом: Регина Тодоренко показала, как снимает свое новое шоу



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Регина Тодоренко

Экс-участница группы Real O и невеста российского певца Влада Топалова перестала скрывать беременность и радует поклонников новыми снимками

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, как настоящая современная женщина не собирается сидеть на диване и ждать начала схваток. Последние месяцы беременности Тодоренко проведет на съемочной площадке.

Как ранее сообщал Scotch, Тодоренко готовит к выпуску свое новое шоу. А для того, что бы интерес к нему рос как на дрожжах, Регина публикует на своей странице в соцсети снимки со съемочной площадки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 24 Сен 2018 в 9:07 PDT

Стоит отметить, что для съемок шоу Тодоренко выбрала очень романтичный лук: белоснежное платье с кружевными элементами подчеркивает округлившийся животик телеведущей, а распущенные волосы придали образу невероятной женственности.