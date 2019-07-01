В Букингемском дворце открыли квест-комнату Леонардо Да Винчи



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В Букингемском дворце решили отметить 500-летие со дня смерти Леонардо Да Винчи и открыли по такому случаю выставку, которая насчитывает более 200 работ великого художника

Кроме экспозиции организаторы решили пойти дальше и создали первую в истории дворца квест-комнату для настоящих фанатов Да Винчи.

В настоящее время в Галерее королевы на выставке Leonardo da Vinci: A Life in Drawing собраны произведения художника более чем за 65 лет его жизни. Чтобы посетители смогли прочувствовать этот исторический момент, им предлагают занять место “гения Возрождения” и решить несколько загадок и ребусов. У гостей будет всего час, чтобы разгадать тайну, исследуя четыре комнаты, и выбраться. Причем обладать какими-то знаниями по истории искусств вовсе не обязательно, достаточно быть наблюдательным и творчески мыслить.

Попробовать сбежать из квест-комнаты Да Винчи и посмотреть выставку можно до 5 октября. Команда участников должна состоять из 4-8 человек старше 14 лет.

Джерело: Buro 24/7