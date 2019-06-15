Выставка мужской моды Pitti Uomo: как одеваются гости



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vogue.ua

Выставка Pitti Uomo регулярно собирает самых стильных мужчин в Палаццо Веккьо и вдохновляет байеров, фэшиониста и трендсеттеров на fashion-эксперименты

Началась 96-я флорентийская выставка мужской моды Pitti Uomo.

Традиционно это событие стало настоящим магнитом для модников и модниц со всех точек мира. Именно здесь можно встретить самую большую концентрацию мужчин в идеально скроенных брючных костюмах-тройках.

В этот раз гости Pitti Uomo отдали предпочтение легким фактурам, светлым тонам и расслабленным силуэтам.

Комфорт и элегантность, но в то же время претенциозность, total white образы, перья, платки, формы oversize и многослойность — все это заслуживает наибольшего внимания. Двубортный костюм — да! Более двух цветов в образе — конечно!

Особое внимание также на аксессуары, они не только дополняют образ, но и выигрышно подчеркивают его, а еще на головные уборы и солнцезащитные очки, — жара в этом году обязывает.

С каждым годом все больше девушек прилетают посетить эту выставку мужской моды. Модницы в условиях жаркого климата надевают шелковые свободные пижамы и льняные костюмы, украшая голову соломенными шляпами.

Форум только начался, но, как и всегда, гости 96-й выставки неизменно поражают своими экспериментами и творческими поисками. Вдохновляемся и берем пример с лучших!

Джерело: vogue.ua