Выставка мужской моды Pitti Uomo: как одеваются гости
Выставка Pitti Uomo регулярно собирает самых стильных мужчин в Палаццо Веккьо и вдохновляет байеров, фэшиониста и трендсеттеров на fashion-эксперименты
Началась 96-я флорентийская выставка мужской моды Pitti Uomo.
Традиционно это событие стало настоящим магнитом для модников и модниц со всех точек мира. Именно здесь можно встретить самую большую концентрацию мужчин в идеально скроенных брючных костюмах-тройках.
В этот раз гости Pitti Uomo отдали предпочтение легким фактурам, светлым тонам и расслабленным силуэтам.
Комфорт и элегантность, но в то же время претенциозность, total white образы, перья, платки, формы oversize и многослойность — все это заслуживает наибольшего внимания. Двубортный костюм — да! Более двух цветов в образе — конечно!
Особое внимание также на аксессуары, они не только дополняют образ, но и выигрышно подчеркивают его, а еще на головные уборы и солнцезащитные очки, — жара в этом году обязывает.
С каждым годом все больше девушек прилетают посетить эту выставку мужской моды. Модницы в условиях жаркого климата надевают шелковые свободные пижамы и льняные костюмы, украшая голову соломенными шляпами.
Форум только начался, но, как и всегда, гости 96-й выставки неизменно поражают своими экспериментами и творческими поисками. Вдохновляемся и берем пример с лучших!
Джерело: vogue.ua