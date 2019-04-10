В семье Алека Болдуина случилось горе



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Алек и Хилария Болдуин

Супруга знаменитости потеряла пятого ребенка

Голливудский актер Алек Болдуин и его супруга Хилария потеряли пятого ребенка. Печальной новостью знаменитости поделились в Instagram. По словам 35-летней Хиларии, плод замер.

«Сегодня УЗИ показало, что сердцебиения больше нет… Все кончено. Но у меня есть сильные и удивительные сердцебиения рядом. Я окружена такой любовью, и мне так повезло», - написала Хилария.

Также бизнесвумен поблагодарила всех за поддержку и за то, что поделились с ней своими личными историями.





Стоит отметить, что 5 апреля Хилария порадовала всех известием о том, что они с супругом ждут пятого ребенка. Но уже тогда супруга Алека Болдуина предполагала, что может случится выкидыш:

«Я хочу сообщить, что, вероятнее всего, потеряю ребенка. Всегда говорила, что если еще раз забеременею, то сразу же расскажу вам об этом. Я не хочу делать вид, что все прекрасно. Мне кажется, очень важно говорить правду. Надеюсь, мой опыт поможет и другим людям…», - написала Хилария в соцсети.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине