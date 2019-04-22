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    Шоу-биз

    Режиссер нового «Короля льва» пообещал, что фильм удивит зрителей

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    Режиссер нового «Короля льва» пообещал, что фильм удивит зрителей

    Пару недель назад студия Disney представила зрителям трейлер игрового ремейка «Короля льва», который вызвал у публики смешанные чувства

    С одной стороны, поклонникам оригинального мультфильма не понравились слишком реалистичные животные и полное копирование знакомых моментов, с другой — ролик вызвал приятное чувство ностальгии. В недавнем интервью режиссёр фильма и создатель «Книги джунглей» Джон Фавро пообещал, что в «Короле льве» найдётся места для новых сцен, которые удивят зрителей.

    Ожидания вокруг ремейка одного из самых культовых мультфильмов Disney взлетели до небес. Создатели оказались в сложном положении, ведь зрители одновременно не хотят видеть никаких изменений в «Короле льве» и в то же время не понимают смысла переснимать мультфильм без них. В интервью изданию USA Today Джон Фавро рассказал, что в фильме будет больше юмора и больше новых сцен. По его словам, картина не будет покадровым ремейком, но при этом покажет зрителям знаковые сцены. «Оригинал был потрясающе хорош, поэтому наша задача состояла в том, чтобы рассказать историю под другим углом, оправдав ожидания зрителей и удивив их», — пояснил режиссер.

    Стоит отметить, что Фавро заработал определенный кредит доверия после выхода на экраны ремейка «Книги джунглей». Более того, аналитик из Exhibitor Relation Джефф Бок предположил, что только у «Короля льва» есть шанс побороться в прокате с грядущими четвёртыми «Мстителями». «Мы уже видели, как могущественны могут быть проекты под руководством Джона Фавро, поэтому у меня нет сомнений, что будет серьёзная конкуренция», — заявил Бок. Примечательно, что именно Фавро режиссировал первого «Железного человека», с которого началась киновселенной Marvel.

    Джерело: popcornnews

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