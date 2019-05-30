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    Шоу-биз

    В сети появился первый тизер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

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    Сильвестр Сталлоне - В сети появился первый тизер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
    Сильвестр Сталлоне

    Культовый герой возвращается в заключительной части франшизы

    Студия представила первый ролик боевика «Рэмбо: Последняя кровь». По сюжету Джон Рэмбо, которого играет Сильвестр Сталлоне, отправляется в Мексику, чтобы спасти дочь подруги, похищенную мексиканским картелем. В картине также снимались: Пас Вега, Адриана Барраса, Ивет Монреаль и Серхио Перис-Менчета.

    Картину ставил Адриан Грюнберг, дебютировавший в большом кино жёстким триллером «Весёлые каникулы» с участием Мэла Гибсона. Ранее Грюнберг работал первым ассистентом режиссёров на таких проектах, как «Апокалипсис» Гибсона, «Возмездие» Мартина Кэмпбэлла и «Уолл Стрит: Деньги не спят» Оливера Стоуна.

    Сценарий пятого «Рэмбо» написал сам Сильвестр Сталлоне.

    Джерело: Киноафиша

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