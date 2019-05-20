  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В сети появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

    • Розсилка
    В сети появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

    Новые серии выйдут на экран в 2020 году

    Действие сериала разворачивается в парке развлечений под названием «Мир Дикого Запада», где андроиды выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те могли чувствовать безнаказанность и полную свободу действий.

    В главных ролях снимаются Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Эд Харрис, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден и другие.

    В третьем сезоне в актёрском составе сериала появится несколько новых лиц: Аарон Пол («Во все тяжкие»), Лина Уэйте («Мастер не на все руки»), Венсан Кассель. 

    Проект основан на одноимённом фантастическом фильме 1973 года. Для телевидения над ним работают Джонатан Нолан и Лиза Джой.

    Сериал вернётся на экраны в 2020 году, точная дата премьеры третьего сезона пока не сообщается.

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    трейлер кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ