В сети появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»



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Новые серии выйдут на экран в 2020 году

Действие сериала разворачивается в парке развлечений под названием «Мир Дикого Запада», где андроиды выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те могли чувствовать безнаказанность и полную свободу действий.

В главных ролях снимаются Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Эд Харрис, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден и другие.

В третьем сезоне в актёрском составе сериала появится несколько новых лиц: Аарон Пол («Во все тяжкие»), Лина Уэйте («Мастер не на все руки»), Венсан Кассель.

Проект основан на одноимённом фантастическом фильме 1973 года. Для телевидения над ним работают Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Сериал вернётся на экраны в 2020 году, точная дата премьеры третьего сезона пока не сообщается.

Джерело: Киноафиша