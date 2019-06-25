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    Шоу-биз

    В столице впервые пройдет вечер украиноязычной стендап-комедии

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    В столице впервые пройдет вечер украиноязычной стендап-комедии

    Лучшие комики Украины обещают развеселить каждого, кто придет на концерт

    В конце июня в одном из киевских клубов состоится концерт первой украиноязычной стендап комедии от «Ukrainian Stand-Up Agency».

    На одной сцене соберутся 5 супер-комиков, известных зрителям по разным ТВ-шоу.

    По словам организаторов, первая украиноязычная стендап комедия - это новый шаг украинского стендапа, свежее дыхание стендап-комедии на родном языке, в которой каждый узнает себя.

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    В столице впервые пройдет вечер украиноязычной стендап-комедии
    В столице впервые пройдет вечер украиноязычной стендап-комедии
    В столице впервые пройдет вечер украиноязычной стендап-комедии
    В столице впервые пройдет вечер украиноязычной стендап-комедии

    В шоу примут участие лучшие стендап-комики Украины, которых любители юмора знают по проектам «Комик на миллион», «Лига смеха», «Рассмеши комика» и многим другим.

    Иван Жорноклей, Максим Кравец, Святослав Марченко, Владимир Евчук и Сергей Степанысько обещают поделиться своими мыслями и эмоциями, которые не оставят равнодушным никого.

     

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