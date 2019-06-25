В столице впервые пройдет вечер украиноязычной стендап-комедии



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Лучшие комики Украины обещают развеселить каждого, кто придет на концерт

В конце июня в одном из киевских клубов состоится концерт первой украиноязычной стендап комедии от «Ukrainian Stand-Up Agency».

На одной сцене соберутся 5 супер-комиков, известных зрителям по разным ТВ-шоу.

По словам организаторов, первая украиноязычная стендап комедия - это новый шаг украинского стендапа, свежее дыхание стендап-комедии на родном языке, в которой каждый узнает себя.

В шоу примут участие лучшие стендап-комики Украины, которых любители юмора знают по проектам «Комик на миллион», «Лига смеха», «Рассмеши комика» и многим другим.

Иван Жорноклей, Максим Кравец, Святослав Марченко, Владимир Евчук и Сергей Степанысько обещают поделиться своими мыслями и эмоциями, которые не оставят равнодушным никого.