«Боруссія» виклала в Instagram ролик під пісню з російського мультфільму

Христина Жиренко
Христина Жиренко
«Боруссія» виклала в Instagram ролик під пісню з російського мультфільму
У ролику «Боруссії» звучить пісня з російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь»
фото: «Боруссія»

Користувачів Instagram обурив вибір «Боруссії»

Пресслужба дортмундської «Боруссії» опублікувала в Instagram ролик під пісню з російського мультфільму, присвячений колишнім центральним захисникам команди Матсу Хуммельсу та Невену Суботичу. Про це інформує «Главком».

На відео показано різні моменти гри Хуммельса та Суботича. Підпис до відео: «Ми називаємо це кіндерригель!». Слово kinder означає «дитина». Riegel – «замок».

У ролику звучить пісня з російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь». Користувачі Instagram у коментарях обурюються таким вибором «Боруссії».

«Ви жартуєте, російська музика???», – написав один з користувачів.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

