«Боруссія» виклала в Instagram ролик під пісню з російського мультфільму
Користувачів Instagram обурив вибір «Боруссії»
Пресслужба дортмундської «Боруссії» опублікувала в Instagram ролик під пісню з російського мультфільму, присвячений колишнім центральним захисникам команди Матсу Хуммельсу та Невену Суботичу. Про це інформує «Главком».
На відео показано різні моменти гри Хуммельса та Суботича. Підпис до відео: «Ми називаємо це кіндерригель!». Слово kinder означає «дитина». Riegel – «замок».
У ролику звучить пісня з російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь». Користувачі Instagram у коментарях обурюються таким вибором «Боруссії».
«Ви жартуєте, російська музика???», – написав один з користувачів.
