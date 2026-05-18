Україна відреагувала на спільне відпрацювання ядерних ударів РФ і Білорусі

Єгор Голівець
Україна звинуватила Росію та Білорусь у порушенні ядерного договору
У Києві заявили, що Москва перетворює Білорусь на ядерний плацдарм біля кордонів НАТО та порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї

Міністерство закордонних справ України заявило, що розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі та спільні ядерні навчання двох країн становлять безпрецедентний виклик для світової системи безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву МЗС України.

У відомстві наголосили, що спільне відпрацювання ядерних ударів суперечить фундаментальним положенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

«Спільне відпрацювання ударів безпосередньо порушує фундаментальні Статті 1 і 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), які суворо забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а неядерним підписантам – приймати його», – заявили у МЗС.

Українська дипломатія вважає, що Кремль, перетворюючи Білорусь на «ядерний плацдарм» поблизу кордонів НАТО, фактично легітимізує поширення ядерної зброї та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних держав. У МЗС також заявили, що мілітаризація Білорусі остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу.

«Нахабність Москви та Мінська, які свідомо переступили всі «червоні лінії» ДНЯЗ, не може залишатися без жорсткої консолідованої відповіді та системного стримування обидвох режимів з боку євроатлантичної спільноти та всього світу», – наголосили у відомстві.

Україна закликала міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію та Білорусь, збільшити підтримку Києва, а також нарощувати військову присутність НАТО на східному фланзі Альянсу. У МЗС вважають, що саме Україна нині стримує подальшу експансію двох режимів у Європі.

Нагадаємо, влада Білорусі офіційно запровадила обмеження на відвідування лісів у 19 районах країни. Більшість із них розташовані поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою. Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, що формально обмеження пояснюють протипожежними заходами, однак така концентрація закритих територій у прикордонній зоні може свідчити і про військову активність. За його словами, у сучасній практиці подібні заходи часто використовують для прихованого переміщення військ, облаштування логістики, складів боєприпасів та командних пунктів.

