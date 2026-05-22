Рубіо заявив, що план Ірану встановити плату за Ормузьку протоку зробить угоду нездійсненною

Аліна Самойленко
Рубіо: Ніхто у світі не підтримує систему стягнення плати за проїзд. Цього не може бути. Це було б неприйнятно
фото: AP
Дежсекретар Марко Рубіо розкритикував зусилля Тегерана отримати фінансову вигоду від свого контролю над Ормузькою протокою

Державний секретар США Марко Рубіо розкритикував прагнення Тегерана отримати фінансову та політичну вигоду за рахунок контролю над Ормузькою протокою. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Рубіо наголосив, що ідея введення плати за транзит через цю стратегічну морську артерію є абсолютно неприйнятною для міжнародної спільноти, оскільки суперечить міжнародному праву та загрожує глобальній торгівлі. За його словами, жодна країна у світі не підтримає подібну систему зборів, і якщо Іран продовжуватиме наполягати на узаконенні мита, це зробить укладення фінальної дипломатичної угоди про припинення конфлікту нездійсненним.

Попри жорстку позицію щодо суверенітету міжнародного водного шляху, держсекретар відзначив наявність «гарних ознак» у поточних переговорах між Вашингтоном та Тегераном, які проходять за посередництва Пакистану. Рубіо підтвердив, що сторонам вдалося досягти певного прогресу, хоча закликав не поспішати з надмірним оптимізмом через специфіку та внутрішню роздробленість іранської владної системи.

Він також нагадав, що хоча пріоритетом президента Дональда Трампа залишається підписання вигідної та надійної угоди, Білий дім чітко дав зрозуміти, що має у своєму розпорядженні «інші варіанти» дій на випадок, якщо дипломатичні зусилля зайдуть у глухий кут.

Нагадаємо, Іран веде переговори з Оманом щодо впровадження постійної системи митних зборів для комерційних суден в Ормузькій протоці. Така ініціатива дозволить Тегерану офіційно закріпити свій контроль над стратегічно важливим морським коридором, проте ідея вже викликала різкий спротив з боку Сполучених Штатів. 

Посол Ірану у Франції Мохаммад Амін-Неджад заявив, що обидві країни, які розділяють протоку, мають об'єднати ресурси для управління судноплавством та гарантування безпеки. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий відновити атаки на Тегеран, якщо іранська сторона відхилить умови мирної угоди. 

Американський лідер зазначив, що ситуація перебуває на межі ескалації, проте дав Раді безпеки кілька днів на очікування «правильних відповідей». Трамп наголосив на готовності США діяти швидко і знову підтвердив свій намір не допустити появи в Ірану ядерної зброї, додавши, що у разі відсутності домовленостей Вашингтон вдасться до жорстких кроків.

