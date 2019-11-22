Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ



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Шоу Victoria’s Secret в 2018 году получило рекордно низкие рейтинги

Информацию подтвердил Стюарт Б. Бургдорфер – президент компании L Brands, владеющей брендом.

В этом году бельевой бренд Victoria’s Secret испытал большие репутационные проблемы, связанные с отсутствием разнообразия среди моделей своих шоу и нетолерантными высказываниями маркетинг-директора на этот счет. Из-за кризиса начались слухи, что в этом году шоу Victoria’s Secret не состоится. Теперь компания L Brands, владеющая брендом, подтвердила это официально.

«Мы считаем, что важно развивать маркетинг Victoria’s Secret», — сказал президент компании Стюарт Б. Бургдорфер, объясняя решение об отмене показа. Как именно теперь будут презентовать новые коллекции, пока не сообщается.

Фото с прошлогоднего показа.

Шоу Victoria’s Secret в 2018 году получило рекордно низкие рейтинги — его посмотрели 3,3 миллиона зрителей (для сравнения: в 2001 году первое шоу бренда, которое транслировалось на телевидении, посмотрели 12 миллионов человек). Одновременно в 2016-м стало наблюдаться падение продаж белья марки.