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    Шоу-биз

    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ

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    <p>Шоу Victoria&rsquo;s Secret в 2018 году получило рекордно низкие рейтинги</p> <div></div> - Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ

    Шоу Victoria’s Secret в 2018 году получило рекордно низкие рейтинги

    Информацию подтвердил Стюарт Б. Бургдорфер – президент компании L Brands, владеющей брендом.

    В этом году бельевой бренд Victoria’s Secret испытал большие репутационные проблемы, связанные с отсутствием разнообразия среди моделей своих шоу и нетолерантными высказываниями маркетинг-директора на этот счет. Из-за кризиса начались слухи, что в этом году шоу Victoria’s Secret не состоится. Теперь компания L Brands, владеющая брендом, подтвердила это официально.

    «Мы считаем, что важно развивать маркетинг Victoria’s Secret», — сказал президент компании Стюарт Б. Бургдорфер, объясняя решение об отмене показа. Как именно теперь будут презентовать новые коллекции, пока не сообщается.

    Фото с прошлогоднего показа.

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    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ
    Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил показ

    Шоу Victoria’s Secret в 2018 году получило рекордно низкие рейтинги — его посмотрели 3,3 миллиона зрителей (для сравнения: в 2001 году первое шоу бренда, которое транслировалось на телевидении, посмотрели 12 миллионов человек). Одновременно в 2016-м стало наблюдаться падение продаж белья марки.

     

    мода и красота Victoria's Secret шоу-бизнес
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