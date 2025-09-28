Головна Світ Політика
Швеція та Фінляндія створили ударну бригаду на кордоні з Росією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Швеція та Фінляндія створили ударну бригаду на кордоні з Росією
Чисельність нової бригади становитиме близько 4-5 тис. військовослужбовців
фото з відкритих джерел

До складу бригади увійдуть не лише шведські та фінські військові, але й підрозділи з Норвегії та Данії

У фінській Лапландії створюють ударну бригаду НАТО, яка розміщуватиметься поблизу кордону з Росією. Основу підрозділу складуть військові зі шведської Норрботтенської механізованої бригади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Iltalehti.

За даними видання Iltalehti, чисельність нової бригади становитиме близько 4-5 тис. військовослужбовців. Норрботтенська бригада спеціалізується на бойових діях у зимових умовах і включає п’ять батальйонів та підрозділи забезпечення. Кожен батальйон налічує приблизно тисячу солдатів.

«Шведські військові перебувають у стані готовності у власних казармах неподалік від Фінляндії. Якщо напруженість у відносинах з Росією зросте, вони одразу перейдуть на фінську територію», – зазначило джерело в НАТО.

До складу бригади увійдуть не лише шведські та фінські військові, але й підрозділи з Норвегії та Данії. Штаби будуть розташовані у фінських містах Рованіємі та Соданкюля.

Повідомляється, що озброєння для нової частини, зокрема шведські самохідні гаубиці Archer, уже доставлене в Лапландію. У разі загострення ситуації з повітря бригаду прикриватимуть британські винищувачі Eurofighter і F-35, а також бойові гелікоптери Apache.

Навчання формування заплановані на найближчий час і пройдуть на фінському полігоні Роваярві.

Як повідомлялося, північноатлантичний альянс (НАТО) оголосив про посилення своєї місії в Балтійському морі. Це рішення є безпосередньою відповіддю на інциденти з вторгненням безпілотників, які були зафіксовані вночі над військовими об'єктами на території Данії. 

НАТО має намір посилити увагу і контроль у регіоні, залучивши нові багатофункціональні засоби. 

Нагадаємо, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

До слова, данський уряд вважає гібридною атакою появу безпілотників над територією країни, зокрема поблизу військових об’єктів. 

