Імовірний командувач Штурмових військ пояснив різницю між ШВ і ДШВ

Новостворені Штурмові війська ЗСУ не конкурують із десантно-штурмовими військами, у них різна структура та задачі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів полковник Валентин Манько – начальник Управління штурмових військ. Попри те, що офіційного призначення ще немає, в армії всі вже сприймають його як командувача ШВ.

«Ми є ударним кулаком. Для великих задач або для проривів. Зараз, у першу чергу, ми стабілізаційні війська. Для того, щоб пішла велика бригада, ми своїми групами просочуємося, можемо робити прорив на десятки кілометрів уперед. Для цього обираємо різну тактику: наприклад, таку, яку вибрав противник, – тактику «тисячі порізів», або можемо зробити глибинний прорив», – каже Валентин Манько.

За словами полковника, штурмові війська заходять першими, відкривають плацдарм, а за нами йдуть великі підрозділи типу ДШВ, і в них уже є умови для того, щоб діяти: вони розгортаються на плацдармі і потім розширюють успіх. Так, як це відбувалося на Курщині, або на Харківщині восени 2022-го.

«До речі, ми цю тактику випробовували з 2014 року, тоді це називалося малі мобільні групи. Ми 11 років воюємо, ми довгий час ішли до цієї моделі.

До сьогодні було створено і успішно працює близько десятка наших військових організмів, штурмових підрозділів. Треба організувати їхню взаємодію, загальне управління, налагодити логістику, розробити плани, контроль, навчання», – пояснив імовірний командувач ШВ.

Манько додав, у штурмових військах склад ділиться не на взводи і роти, як у класичних бригадах, одиницею є мала тактична група. Кількість задіяних малих тактичних груп формується відповідно до задачі.

Раніше «Главком» повідомляв, що в Україні незабаром з'явиться новий вид військ – окремі штурмові війська. «Що стосується штурмовиків, у нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025-го року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. «Руські» вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим. Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі», – розповів під час зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в Повітряних силах ЗСУ формується новий рід військ. Мова про безпілотні системи протиповітряної оборони.