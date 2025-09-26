Головна Країна Політика
Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим військовим посадовцям Угорщини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим військовим посадовцям Угорщини
Сибіга: Це наша дзеркальна відповідь
колаж: glavcom.ua

Сибіга: Україна має свою гідність і не буде закривати очі на неповагу з боку Угорщини

Україна запровадила заборону на в'їзд для трьох високопоставлених військових посадовців Угорщини. Цей крок є «дзеркальною відповіддю» на аналогічні обмеження, які раніше ввів Будапешт проти низки українських військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

«Ми запровадили заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових посадовців. Це наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд, яку Угорщина запровадила для низки наших військових посадовців», – зазначив глава МЗС.

Андрій Сибіга додав, що Україна «має свою гідність і не буде закривати очі на неповагу з боку Угорщини».

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини. 

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді приїхати на відпочинок до Польщі в разі відмови на в’їзд до Угорщини.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

