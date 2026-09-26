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Командир бригади безпілотних систем «Ахіллес» назвав технологію, яка найшвидше застаріває на фронті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Командир бригади безпілотних систем «Ахіллес» назвав технологію, яка найшвидше застаріває на фронті
Якість дронів важливіша за їхню кількість, вважає командир 429-ї бригади
фото: glavcom.ua

На запитання, що сьогодні важливіше для роботи з дронами – їхня кількість чи якість, командир 429-ї окремої бригади відповів: «Люди»

Зв'язок є одним із найбільш важливих елементів роботи безпілотних систем та водночас технологією, яка найшвидше застаріває на фронті. Про це розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко під час форуму «Оборона 2027. Армія, технології, індустрія», передає кореспондент «Главкома».

«Немає, скажімо, безпілотника, який би був вирішальним у зміненні тактики застосування на полі бою або в роботі всього підрозділу. Ми кажемо про окремі елементи. Окремими елементами це завжди буде зв'язок, і над цим треба працювати», – сказав Федоренко.

За словами командира бригади «Ахіллес», на ефективність безпілотника також впливають двигун та джерело живлення. Зокрема, важливим фактором є використання двигуна внутрішнього згоряння або електричної батареї.

«Електробатарея – це один з дуже важливих факторів, які впливають на якісні характеристики, як наслідок, на тактику застосування і ефективність на полі бою», – зазначив командир. Водночас на запитання, що сьогодні важливіше для роботи з дронами – їхня кількість чи якість, командир 429-ї окремої бригади відповів: «Люди». А уточнюючи саме щодо безпілотників, додав: «По дронах завжди важлива якість».

Нагадаємо, українські дрони навчилися самостійно знаходити цілі. Міністерство оборони України відкрило українським оборонним компаніям доступ до платформи Avengers Labs, яка дозволяє тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотників на реальних даних із поля бою.

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Теги: армія технології військові

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