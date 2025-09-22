Головна Скотч Шоу-біз
Вікторія Бекхем розкрила секрет довгого та щасливого шлюбу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
фото: usatoday

Девід і Вікторія Бекхеми розкрили секрет свого 26-річного шлюбу

Вікторія та Девід Бекхеми, одна з найвідоміших британських зіркових пар, яка цього року відзначає 26 років разом, поділилися секретами свого міцного шлюбу. В ексклюзивному інтерв'ю для журналу Elle, вони розповіли про ключову роль взаємного прийняття та підтримки у їхньому сімейному житті, про це пише «Главком».

Пара познайомилася у 1997 році на футбольному матчі «Манчестер Юнайтед». Невдовзі після цього вони заручилися, а у 1999 році народився їхній первісток Бруклін. З того часу у родині з'явилося ще троє дітей: Ромео, Круз і Харпер.

Вікторія наголосила, що основа їхнього щасливого шлюбу – це вміння поважати та приймати один одного. Вона зазначила, що Девід завжди підтримував її, навіть коли інші не сприймали її бізнес і творчий шлях всерйоз.

За її словами, вони є дуже традиційною сім’єю, яка цінує тихі спільні вечори та сімейні вечері, що, як стверджує Вікторія, робить їхній зв'язок ще міцнішим.

Раніше актор Арнольд Шварценеггер пожартував про своє гучне розлучення з журналісткою Марією Шрайвер, заявивши, що вона забрала «половину його грошей». 

До слова, психолог Марк Треверс стверджує, що лише кохання недостатньо для міцного шлюбу. На його думку, пари часто розходяться через те, що не знають, як будувати стосунки, а не тому, що «розлюбили» одне одного. Він називає два головні уроки, які варто засвоїти ще до того, як сказати одне одному «так». 

