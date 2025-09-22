Вікторія Бекхем розкрила секрет довгого та щасливого шлюбу

Девід і Вікторія Бекхеми розкрили секрет свого 26-річного шлюбу

Вікторія та Девід Бекхеми, одна з найвідоміших британських зіркових пар, яка цього року відзначає 26 років разом, поділилися секретами свого міцного шлюбу. В ексклюзивному інтерв'ю для журналу Elle, вони розповіли про ключову роль взаємного прийняття та підтримки у їхньому сімейному житті, про це пише «Главком».

Пара познайомилася у 1997 році на футбольному матчі «Манчестер Юнайтед». Невдовзі після цього вони заручилися, а у 1999 році народився їхній первісток Бруклін. З того часу у родині з'явилося ще троє дітей: Ромео, Круз і Харпер.

Вікторія наголосила, що основа їхнього щасливого шлюбу – це вміння поважати та приймати один одного. Вона зазначила, що Девід завжди підтримував її, навіть коли інші не сприймали її бізнес і творчий шлях всерйоз.

За її словами, вони є дуже традиційною сім’єю, яка цінує тихі спільні вечори та сімейні вечері, що, як стверджує Вікторія, робить їхній зв'язок ще міцнішим.

