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    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм рассказала всю правду об отношениях с мужем

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    Виктория и Дэвид Бекхэм - Виктория Бекхэм рассказала всю правду об отношениях с мужем
    Виктория и Дэвид Бекхэм

    Виктория и Дэвид Бекхэм женаты 19 лет

    За это время паре пришлось пережить немало тяжелых времен и услышать про себя уйму сплетен касательно измен и расставаний. В недавнем интервью британскому Vogue Виктория рассказала, как слухи влияют на них с супругом и их близких:

    «Люди вот уже 20 лет придумывают небылицы про наши отношения, а мы с Дэвидом все это игнорируем и живем, как ни в чем ни бывало. Правда бывает, что слухи оказывают влияние на окружающих нас людей, и это нечестно».

    Она также добавила, что благодаря друг другу они с Дэвидом добились успехов в карьере, и сейчас дизайнер не представляет, что бы было, если бы они не встретились.

    «Мы осознаем, что вместе — мы сила, причем как индивидуальности. Где бы был каждый из нас, если бы мы не встретились не и не прожили эти годы вместе?», — рассказала экс-перчинка.

    По словам Виктории, с появлением детей семья Бекхэмов стала еще крепче. Пара воспитывает трех сыновей, Бруклина, Ромео и Круза и дочь Харпер. Дизайнер не говорила, как они относятся к слухам о расставании родителей, но недавно источник рассказал, что супруги напрямую сказали детям, что все сплетни — чистой воды ложь.

    «Они честны и открыты с детьми, поэтому серьезные разговоры не редки в их семье», — рассказал инсайдер.

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