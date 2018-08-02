Vip-комната, видеоблоги и сложные испытания: Продюсеры «Топ-модели по-украински» раскрыли детали нового сезона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В последний день августа поклонники проекта модного реалити «Топ-модель по-украински» будут прикованы к телеэкранам

Ведь 31 августа стартует новый сезон популярного шоу.

Руководитель проекта Алена Звирык рассказала, на чем сделан акцент в новом сезоне «Топ-модель по-украински».

«Этот сезон у нас посвящен поиску и созданию модели нового поколения. Сейчас настолько быстро развивается мир и индустрия моды, что современная модель должна быть не просто «вешалкой» или музой дизайнера, она должна быть личностью. Личностью, которая может быть интересным собеседником, блогером», - отметила Алена.

Стоит отметить, что нововведения, ведь они начинаются с первых эпизодов – с кастингов.

«В этом сезоне – новая схема кастинга: первый отбор проходил по видео, которые прислали потенциальные участники проекта, – рассказывает Алена Звирык. – Эти ролики отсмотрела лично Алла Костромичева, и она же отобрала самых интересных, по ее мнению, участников. Это был отбор не только по внешнему виду, росту и параметрам фигуры. Алла обращала внимание на персоналити, на то, сколько у этих людей подписчиков в социальных сетях, чем необычным они занимаются. Мы делаем на этом акцент, так как понимаем, что если у человека интересная и насыщенная жизнь, если за ним интересно следить сотням фоловеров, значит, он может чем-то заинтересовать, привнести что-то новое, как в проект, так и в fashion-индустрию в целом. Появились новшества и в правилах самого проекта. Теперь каждую неделю лучший участник заселяется в vip-комнату. При желании он может пригласить кого-то жить в этой комнате с ним вместе. А еще этот vip-участник получает видеокамеру и может снимать видеоблог, который потом целую неделю будет «висеть» на YouTube-канале Нового. Можно сказать, неделя славы! Этот сезон будет шокирующим, полным сюрпризов, как для самих участников, так и для зрителя»

Кстати, одно из новшеств второго сезона реалити «Топ-модель по-украински» читатели Scotch уже успели оценить – имена первой пятерки участников стали известны до выхода проекта в эфир. Парни, которым посчастливилось попасть в проект, уже «засветились» на подиуме в рамках конкурса International Young Designers Contest.