Визначився переможець другого півфіналу Євробачення за версією глядачів на публіці

Ілля Мандебура
Виконавиця підкорила публіку своєю запальною постановкою
Як і в попередньому опитуванні, перемогу здобув номер, який відкриє півфінал

Завдяки опитуванню глядачів у межах Eurovision Audience Poll визначилася рання фаворитка публіки – нею стала Dara з Болгарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovision Audience Poll.

Підсумки голосування глядачів

Співачка, яка виконує пісню Bangaranga, отримала найбільшу підтримку від публіки, що свідчить про високі шанси на успішний виступ у основному шоу. Вона здобула 472 голоси, що становить 16,7% від усіх поданих голосів за конкурсні заявки. До топ-3 лідерів глядацького рейтингу, окрім Болгарії, увійшли представники Австралії та Данії. Натомість Leleka посіла дванадцяте місце у цьому голосуванні, набравши 83 голоси. 

Дослідження проводилося спільними зусиллями групи фанатських медіа, включаючи ESC Insight, 12 Points From America, ESCXTRA.com, That Eurovision Site, Merci Chérie та ESC Gabe, які опитували відвідувачів безпосередньо після їхнього виходу з арени Wiener Stadthalle.

Повний рейтинг виглядає так: 

  1. Болгарія: Dara – Bangaranga 472 голосів (16,7%)
  2. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse
  3. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem 328 (11,6%)
  4. Норвегія: Jonas Lovv – Ya, ya, ya 313 (11,1%)
  5. Кіпр: Antigoni – Jalla 295 (10,4%)
  6. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me 210 (7,4%)
  7. Люксембург: Eva Marija – Mother Nature 151 (5,3%)
  8. Албанія: Alis – Nân 125 (4,4%)
  9. Мальта: Aidan – Bella 105 (3,7%)
  10. Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice 96 (3,4%)
  11. Чехія: Daniel Zizka – Crossroads 85 (3,0%)
  12. Україна: Leleka – Ridnym 83 (2,9%)
  13. Латвія: Atvara – Ēnā 44 (1,6%)
  14. Вірменія: Simon – Paloma Rumba 36 (1,3%)
  15. Азербайджан: Jiva – Just Go 15 (0,5%)

 

Автоматичні фіналісти:

  • Австрія: Cosmo – Tanzschein 288 голосів
  • Франція: Monroe – Regarde ! 210 голосів
  • Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei 52 голоси

 

Як це опитування відображає реальні результати конкурсу?

Подібні опитування вважаються вагомим індикатором того, хто саме може потрапити до гранд-фіналу, адже статистика минулих років підтверджує їхню високу точність. Зокрема, у 2023 та 2025 роках вісім із десяти лідерів глядацького голосування успішно кваліфікувалися до фінальної частини шоу, а у 2024 році цей показник зріс до дев'яти учасників із десяти.

Організатори ініціативи ставлять за мету проаналізувати моделі поведінки аудиторії, які зазвичай знаходять своє відображення в офіційних результатах телеголосування. Наступне опитування заплановане на 15 травня за підсумками генеральної репетиції фінального шоу.

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії, Греції та Норвегії. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Нагадаємо, що став відомий переможець першого півфіналу Євробачення за версією глядачів на арені

