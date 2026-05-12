Європейська мовна спілка назвала рухи одного з учасників Євробачення «занадто сексуалізованими»

Jonas Lovv закриє другий півфінал своїм драйвовим виступом під Ya Ya Ya
фото: NRK

Jonas Lovv доведеться дещо змінити хореографію

Організатори Євробачення-2026 звернулися до делегації Норвегії з вимогою внести корективи у виступ їхнього представника Jonas Lovv, оскільки деякі елементи його номера визнали занадто провокаційними для сімейної аудиторії. Про це повідомляє «Главком».

Що не сподобалося у номері норвежця?

За повідомленнями мовника NRK та видання VG, зауваження стосувалися надмірного «сексуального підтексту», зокрема повторюваних рухів, які не завжди були частиною запланованої хореографії, а виникали як імпровізація артиста під час репетицій у віденському Wiener Stadthalle. Голова норвезької делегації Мадс Терклеп підтвердив, що команді доведеться пом'якшити постановку пісні Ya Ya Ya, прибравши найбільш відверті жести, аби відповідати правилам трансляції конкурсу.

Реакція виконавця на попередження

Сам Jonas Lovv, чия пісня вже стала стримінговим хітом із понад 2,5 мільйонами прослуховувань, відреагував на попередження Європейської мовної спілки з гумором. Під час спілкування з пресою на Бірюзовій доріжці він жартома назвав себе найменш сексуальною людиною в делегації, проте запевнив, що серйозно ставиться до вимог і внесе необхідні правки. Попри корективи, очікується, що виступ збереже свою потужну рок-енергетику та впевнену подачу. Норвегія закриватиме другий півфінал у четвер, 14 травня, виступаючи під останнім, 15-м номером, що дає команді достатньо часу для фінального шліфування «сімейної» версії номера перед виходом у прямий ефір.

Виступ представника Норвегії на Євробаченні: Jonas Lovv – Ya, Ya, Ya

Нагадаємо, що на національному відборі Норвегії Jonas Lovv з піснею Ya Ya Ya став фаворитом і міжнародного журі, і телеглядачів

