Внучка Софии Ротару засветила удивительную фигуру в секси-наряде



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19-летняя Софья Евдокименко поделилась провокационным кадром instagram.com/iamsofiaeve/

Внучка 73-летней Софии Ротару похвасталась новой квартирой в Америке, при это показав себя полуобнаженной

Внучка знаменитой певицы, 19-летняя Софья Евдокименко, живет в Нью-Йорке. Девушка изучает дизайн и пробует свои силы в качестве модели. Неудивительно, что Евдокименко решила связать свое будущее с модой: она потрясающе выглядит и неизменно собирает восторги поклонников своими фотосессиями.

Недавно Софья перебралась в новые роскошные апартаменты, расположенные на Манхэттене. Квартира с шикарными панорамными окнами так и располагает к съемкам. Девушка встретила субботнее утро и поделилась своими эмоциями.

instagram.com/iamsofiaeve/

В кадре юная красавица запечатлена в черном платье-комбинации с эффектной юбкой из тончайшего кружева. Софья приняла соблазнительную позу: на переднем плане оказались ее удивительно длинные стройные ноги.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»