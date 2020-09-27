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    Шоу-биз

    Внучка Софии Ротару засветила удивительную фигуру в секси-наряде

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    <p>19-летняя Софья Евдокименко поделилась провокационным кадром</p> <div></div> - Внучка Софии Ротару засветила удивительную фигуру в секси-наряде

    19-летняя Софья Евдокименко поделилась провокационным кадром

    instagram.com/iamsofiaeve/

    Внучка 73-летней Софии Ротару похвасталась новой квартирой в Америке, при это показав себя полуобнаженной

    Внучка знаменитой певицы, 19-летняя Софья Евдокименко, живет в Нью-Йорке. Девушка изучает дизайн и пробует свои силы в качестве модели. Неудивительно, что Евдокименко решила связать свое будущее с модой: она потрясающе выглядит и неизменно собирает восторги поклонников своими фотосессиями.

    Недавно Софья перебралась в новые роскошные апартаменты, расположенные на Манхэттене. Квартира с шикарными панорамными окнами так и располагает к съемкам. Девушка встретила субботнее утро и поделилась своими эмоциями.

    iamsofiaeve_120060960_733655020548955_2521785396956271069_n
    instagram.com/iamsofiaeve/

    В кадре юная красавица запечатлена в черном платье-комбинации с эффектной юбкой из тончайшего кружева. Софья приняла соблазнительную позу: на переднем плане оказались ее удивительно длинные стройные ноги.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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