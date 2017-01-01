Во время съемок проекта «Пацанки. Новая жизнь» произошло чп

Сегодня поклонники увидят новый эпизод проекта «Пацанки. Новая жизнь». Для съемочной группы 11 серия стала одной из самых рискованных и напряженных

В пентхаус к девушкам неоднократно наведывались полицейские, врачи и возмущенные соседи. Причиной были шумные вечеринки с алкоголем и многочисленными гостями. [READ_MORE] И, к счастью для пацанок, все всегда ограничивалось предупреждениями правоохранителей и наказаниями от Алексея Гончаренко. Но не в этот раз... Вместе со съемочной группой



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Сегодня поклонники увидят новый эпизод проекта «Пацанки. Новая жизнь». Для съемочной группы 11 серия стала одной из самых рискованных и напряженных

В пентхаус к девушкам неоднократно наведывались полицейские, врачи и возмущенные соседи. Причиной были шумные вечеринки с алкоголем и многочисленными гостями.

И, к счастью для пацанок, все всегда ограничивалось предупреждениями правоохранителей и наказаниями от Алексея Гончаренко. Но не в этот раз... Вместе со съемочной группой Юля приехала в ювелирный салон, где стажировалась на продавца. Там пацанку уже ждали полицейские.

«После того, как была проведена съемка, у нас исчез перстень. Кто-то не просто украл, а подменил его на подделку», - заявила администратор ювелирного салона.

«Эти руки ничего не крали, – начала оправдываться Чайка. – Я не брала и не подменяла кольцо. Поэтому мне нечего бояться!»

Группа была уверена, что Юлия ничего не брала. По словам шеф-редактора проекта, участница могла выпивать, быть агрессивной, но не красть.

«Пока наш администратор говорил с полицией о том, что мы хотим снять этот инцидент, и просил разрешения, операторы уже снимали. Они понимали, что такой момент должен быть запечатлен», - рассказала Виктория Билега.

Но на этом приключения не закончились. Впоследствии, во время съемки в пентхаусе, все почувствовали запах дыма.

Участницы проекта сначала подумали, что это розыгрыш. Но, когда увидели, пожарных поняли – это не шутка.

«Там такая делегация налетела! Я подобное только в кино видела», – рассказала одна из участниц реалити.

«Последствия могли бы быть серьезными, если бы нас не было дома. Если Геннадьевич узнает, что был пожар, получим по голове. Ему же еще деньги за дом платить», - отметила Юля.

Как выглядит пентхаус после пожара? Кто на самом деле украл в ювелирном кольцо? Все это вы узнаете сегодня в новом эпизоде проекта «Пацанки. Новая жизнь».