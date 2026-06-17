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Дмитру Комарову – 43. Ведучий вийшов на зв'язок та поділився особливими фото

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дмитро Комаров показав кадри з фотосесії на мотоциклі
фото: Іnstagram.com/komarovmir

Дмитро Комаров показався в день свого 43-річчя

Сьогодні, 17 червня, український ведучий популярного шоу «Світ навиворіт» святкує день народження, йому виповнилося 43 роки. З нагоди свого свята журналіст опублікував допис на своїй сторінці в Instagram та показав, як нині виглядає, розповідає «Главком».

Дмитро Комаров святкує 43-річчя

Дмитро Комаров показав кадри з фотосесії на мотоциклі
Дмитро Комаров показав кадри з фотосесії на мотоциклі
фото: Іnstagram.com/komarovmir

Дмитро Комаров поділився думками стосовно свого 43-річчя. Ведучий розповів, як свято дня народження змінилося для нього з віком. За його словами, з роками час став йти швидше. «Сьогодні мені 43. Дуже подобається, як вік змінює. Кожен новий день народження ти ніби стаєш трохи іншою людиною, і особливо це стало помітно після 40. Безумовно, дуже сильно прискорює процес «дорослішання» війна. А ще особисто у мене останні 4,5 роки якось неймовірно пришвидшився час: день, тиждень, рік – пролітають по відчуттях у якомусь турборежимі. Дуже швидко», – висловився журналіст.

Свій допис Комаров доповнив світлинами з мотоциклом. На кадрах ведучий позує, сидячи на байку в шоломі та сонцезахисних окулярах.

Дмитро Комаров показав кадри з фотосесії на мотоциклі
Дмитро Комаров показав кадри з фотосесії на мотоциклі
фото: Іnstagram.com/komarovmir

З'ясувалося, що це брендований мотоцикл Kawasaki Drifter «Світ навиворіт» у фірмових кольорах, 2001 року випуску. Його Комаров придбав собі на день народження у 2016 році. Для нього цей подарунок є частиною особистої історії та історії проєкту «Світ навиворіт».

Дмитро Комаров показав кадри з фотосесії на мотоциклі
Дмитро Комаров показав кадри з фотосесії на мотоциклі
фото: Іnstagram.com/komarovmir

«Він багато знімався в наших програмах та інших ТВ-проєктах. В каруселі можете побачити деякі архівні фото, ще до повномасштабної війни, як жив цей мот. На ньому просто неможливо спокійно їхати містом, бо мотоцикл впізнають і фоткають», – розповів ведучий. Однак він вирішив виставити свій мотоцикл на аукціон, а виручені кошти направити на потреби ЗСУ.

Біографія Дмитра Комарова

Дмитру Комарову – 43. Ведучий вийшов на зв'язок та поділився особливими фото фото 1
фото: Іnstagram.com/komarovmir

Дмитро Комаров народився 17 червня 1983 року  у Києві.  Ведучий навчався у Національному транспортному університеті, де вивчився на інженера. Також отримав другу освіту у сфері зв'язків з громадськістю. Паралельно працював журналістом, фотокореспондентом і спецкореспондентом. Журналістикою захопився ще в дитинстві: свою першу статтю опублікував у 12 років, а вже у 16 почав працювати в тижневику «Телетиждень».

У студентські роки під час поїздки до Таїланду у Комарова виникла ідея створити програму «Світ навиворіт». телеканали не вірили в успіх проєкту, тому журналіст сам зняв пілотний випуск. Згодом «Світ навиворіт» став одним із найпопулярніших тревел-шоу в Україні.

У 2020 році Дмитро Комаров отримав звання Заслуженого журналіста України. У 2021 році ведучий взяв участь у шоу «Танці з зірками», де виступав у парі з танцівницею та «Міс Україна-2016» Олександрою Кучеренко. Згодом між Комаровим та Кучеренко почалися стосунки. У травні 2019 року вони одружилися. У 2025 році стало відомо про їхнє розлучення.

Дмитро Комаров розлучився з Олександрою Кучеренко
Дмитро Комаров розлучився з Олександрою Кучеренко
фото: Іnstagram.com/komarovmir

Нагадаємо, український телеведучий Дмитро Комаров підтвердив розлучення з дружиною Олександрою Кучеренко. Комаров зауважив, що вони «подали спільну заяву про розірвання шлюбу через РАЦС і розлучилися мирно та цивілізовано».

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Теги: фото день народження Дмитро Комаров телеведучий

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