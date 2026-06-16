«Ненавиджу Путіна». Зірка «Жіночого Кварталу» емоційно розповіла про приліт у двір її будинку

Акторка показала, куди поцілили росіяни неподалік від її будинку

Під час нічної атаки Києва 15 червня росіяни влучили у двір будинку зірки «Жіночого Кварталу», ведучої Валерії Товстолєс. Про це акторка розповіла у блозі в Instagram, де поділилася емоціями, пише «Главком».

Валерія Товстолєс повідомила, що не постраждала внаслідок прильоту. Однак через вибухову хвилю у її квартирі вирвало вікно, а після влучання помешкання заповнив дим. «Попали в мій двір. Я жива. Страшно дивитися у вікно, бо це просто навпроти мене. Квартира швидко наповнилась димом. І вікно одне я так і не змогла закрити, бо його вирвало. Як і моє серце цієї ночі», – розповіла зірка.

Валерія Товстолєс емоційно розповіла про приліт у двір її будинку фото: скриншот Іnstagram.com/lera_fatforest

Також ведуча згадала про Росію, яка вкотре атакувала Україну. Зірка зізналася у ненависті до країни-терористки та її лідера Володимира Путіна. «Ненавиджу країну-терористку. Ненавиджу Путіна. Люблю свою країну. Пишаюся нашими рятувальниками. Три улюблені місця: Довженко (РФ вдарила по кіностудії імені Довженка, – «Главком»), Лавра (росіяни влучили по Успенському собору Печерської лаври, – «Главком»), мій двір», – висловилася артистка.

Згодом Валерія Товстолєс показала наслідки прильоту біля її будинку. З’ясувалося, що вона живе неподалік від приватного навчального закладу «Академія-А», який зруйнували росіяни. Зокрема, з вікна акторки можна побачити зруйновану школу.

фото: скриншот Іnstagram.com/lera_fatforest

Нагадаємо, під час масованого комбінованого обстрілу столиці в ніч на 15 червня руйнувань зазнав приватний навчальний заклад «Академія-А» (Освітній холдинг «А+»), розташований на території житлового комплексу «Комфорт Таун».є

Також повідомлялося, що вночі 15 червня під час російського обстрілу Києва спалахнув дах Успенського собору Печерської лаври. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у соцмережі «Х» повідомляв про займання покрівлі «одного з найбільш святих місць християнського світу».