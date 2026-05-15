Російська ракета вбила у Києві 24-річну викладачку англійської та її хлопця (ФОТО)

Внаслідок масованої комбінованої атаки на Київ, яка сталася в ніч на 14 травня, загинула 24-річна киянка Марина Гоменюк. Російська ракета влучила в багатоповерхівку в Дарницькому району, де дівчина мешкала разом зі своїм коханим Юрієм Орловим. Хлопець також загинув. Про трагедію повідомили на офіційній сторінці міжнародної мережі навчальних центрів Helen Doron English в Instagram, інформує «Главком».

Марина працювала репетиторкою з англійської мови фото: Helen Doron English/Instagram

Марина працювала репетиторкою з англійської мови, була справжнім поліглотом, постійно проводила збори на підтримку Збройних сил України та безмежно любила тварин. У навчальному центрі, де вона викладала, її згадують як надзвичайно професійну та світлу людину.

Колеги згадують Марину як надзвичайно професійну та світлу людину фото: b4nono/Instagram

«Марина глибоко любила мови, постійно навчалася, розвивалася і щедро ділилася своїми знаннями з дітьми. Для своїх учнів вона була не просто вчителем – вона була людиною, яка надихала, підтримувала і вірила в кожну дитину. Її уроки завжди були наповнені теплом, увагою до деталей і щирою турботою. Вона вміла створювати атмосферу, в якій діти почувалися впевнено, спокійно і з радістю навчалися. Це невимовна втрата для всієї нашої спільноти», – йдеться у повідомленні колег.

Хлопець Марини – 30-річний хокеїст, колишній гравець столичних клубів «Крижинка-Компаньйон» та «Дженералз» Юрій Орлов.

У сезонах 2015-2017 років Юрій провів 66 матчів у чемпіонаті України, закинув сім шайб та віддав п'ять результативних передач. У хокейній спільноті його знали як надійного командного гравця, який стабільно виступав на професійному рівні та працював на результат команди. Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту.

Останній день народження дівчини фото: b4nono/Instagram

Закохана пара з домашнім улюбленцем фото: b4nono/Instagram

Марина Гоменюк і її Дальма фото: b4nono/Instagram

Марина Гоменюк дуже любила тварин фото: b4nono/Instagram

Юрій Орлов захоплювався хокеєм фото: b4nono/Instagram

Усього два тижні тому дівчина позувала на фоні квітучих абрикосів і чекала приходу літа фото: b4nono/Instagram

Для тих, хто бажає підтримати маму загиблої дівчини Тетяну Гоменюк відкрито збір коштів: 4441 1177 0584 0420.

Нагадаємо, загалом внаслідок жорстокої атаки російських терористів на Київ 14 травня загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення. Сьогодні у столиці оголошено День жалоби.