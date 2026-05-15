Головна Київ Новини
search button user button menu button

Російська ракета вбила у Києві 24-річну викладачку англійської та її хлопця (ФОТО)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Російська ракета вбила у Києві 24-річну викладачку англійської та її хлопця (ФОТО)
фото: Їх убила Росія/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Марина Гоменюк працювала репетиторкою з англійської мови, Юрій Орлов був гравцем столичних хокейних клубів «Крижинка-Компаньйон» та «Дженералз» 

Внаслідок масованої комбінованої атаки на Київ, яка сталася в ніч на 14 травня, загинула 24-річна киянка Марина Гоменюк. Російська ракета влучила в багатоповерхівку в Дарницькому району, де дівчина мешкала разом зі своїм коханим Юрієм Орловим. Хлопець також загинув. Про трагедію повідомили на офіційній сторінці міжнародної мережі навчальних центрів Helen Doron English в Instagram, інформує «Главком».

Марина працювала репетиторкою з англійської мови
Марина працювала репетиторкою з англійської мови
фото: Helen Doron English/Instagram

Марина працювала репетиторкою з англійської мови, була справжнім поліглотом, постійно проводила збори на підтримку Збройних сил України та безмежно любила тварин. У навчальному центрі, де вона викладала, її згадують як надзвичайно професійну та світлу людину.

Колеги згадують Марину як надзвичайно професійну та світлу людину
Колеги згадують Марину як надзвичайно професійну та світлу людину
фото: b4nono/Instagram

«Марина глибоко любила мови, постійно навчалася, розвивалася і щедро ділилася своїми знаннями з дітьми. Для своїх учнів вона була не просто вчителем – вона була людиною, яка надихала, підтримувала і вірила в кожну дитину. Її уроки завжди були наповнені теплом, увагою до деталей і щирою турботою. Вона вміла створювати атмосферу, в якій діти почувалися впевнено, спокійно і з радістю навчалися. Це невимовна втрата для всієї нашої спільноти», – йдеться у повідомленні колег.

Хлопець Марини – 30-річний хокеїст, колишній гравець столичних клубів «Крижинка-Компаньйон» та «Дженералз» Юрій Орлов.

У сезонах 2015-2017 років Юрій провів 66 матчів у чемпіонаті України, закинув сім шайб та віддав п'ять результативних передач. У хокейній спільноті його знали як надійного командного гравця, який стабільно виступав на професійному рівні та працював на результат команди. Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту.

Останній день народження дівчини
Останній день народження дівчини
фото: b4nono/Instagram
Закохана пара з домашнім улюбленцем
Закохана пара з домашнім улюбленцем
фото: b4nono/Instagram
Марина Гоменюк і її Дальма
Марина Гоменюк і її Дальма
фото: b4nono/Instagram
Марина Гоменюк дуже любила тварин
Марина Гоменюк дуже любила тварин
фото: b4nono/Instagram
Юрій Орлов захоплювався хокеєм
Юрій Орлов захоплювався хокеєм
фото: b4nono/Instagram
Усього два тижні тому дівчина позувала на фоні квітучих абрикосів і чекала приходу літа
Усього два тижні тому дівчина позувала на фоні квітучих абрикосів і чекала приходу літа
фото: b4nono/Instagram

Для тих, хто бажає підтримати маму загиблої дівчини Тетяну Гоменюк відкрито збір коштів: 4441 1177 0584 0420.

Нагадаємо, загалом внаслідок жорстокої атаки російських терористів на Київ 14 травня загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення. Сьогодні у столиці оголошено День жалоби.

Читайте також:

Теги: смерть обстріл Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі на місці працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин трагедії
На Рівненщині водолази виявили тіло хлопчика, який зник на початку квітня
15 квiтня, 17:36
Внаслідок російської атаки на Одесу 15 квітня загинула одна людина
Російський терор 15 квітня: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
15 квiтня, 23:05
Теракт у Києві. Що відомо про стрільця із Голосіївського району
Теракт у Києві. Що відомо про стрільця із Голосіївського району
19 квiтня, 07:42
Під час сварки старший брат розбив скляну пляшку та кілька разів вдарив нею молодшого
Суд виніс вирок киянину, який вбив молодшого брата під час сварки
20 квiтня, 15:47
Ворожий БпЛА поцілив у двоповерховий будинок, де проживала пара
Через атаку на Одесу загинуло літнє подружжя
24 квiтня, 07:31
Грошей за виконане «завдання» зловмисник так і не отримав
Підпал авто бійця Третього армійського корпусу у столиці: поліція затримала зловмисника
23 квiтня, 17:19
Медики кілька днів боролися за його життя у критичному стані
У Вінниці помер підліток, якого вдарило струмом на даху потяга
8 травня, 05:51
Співробітники київського метро не надали дефібрилятор для допомоги чоловіку
Київський метрополітен проводить внутрішнє розслідування через смерть людини, яка не отримала допомоги
10 травня, 00:05
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них
Гроза та шквали насуваються на Київ: оголошено жовтий рівень небезпеки
11 травня, 15:57

Новини

Російська ракета вбила у Києві 24-річну викладачку англійської та її хлопця (ФОТО)
Російська ракета вбила у Києві 24-річну викладачку англійської та її хлопця (ФОТО)
У Києві військовий в СЗЧ погрожував підірвати будинок і накласти на себе руки
У Києві військовий в СЗЧ погрожував підірвати будинок і накласти на себе руки
Ракета Х-101 вибухнула всередині будинку: деталі трагедії в Дарницькому районі
Ракета Х-101 вибухнула всередині будинку: деталі трагедії в Дарницькому районі
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
Рух Південним мостом частково обмежено до 18 травня (схема)
Рух Південним мостом частково обмежено до 18 травня (схема)
У Києві люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої ударом РФ багатоповерхівки (відео)
У Києві люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої ударом РФ багатоповерхівки (відео)

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua