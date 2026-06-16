Актриса Анна Кошмал показала знищену школу сина після атаки росіян на Київ (фото)

Анна Кошмал відреагувала на обстріл Києва

Школа сина зірки серіалу «Свати» Анни Кошмал була знищена під час атаки Києва в ніч на 15 червня. Акторка показала та прокоментувала наслідки ворожої атаки на навчальний заклад. Про це пише «Главком» із посиланням на Instagram-сторінку зірки.

Син Анни Кошмал навчався у приватній гімназії у Києві. Відомо, що під ворожий обстріл потрапила «Академія-А» (Освітній холдинг «А+»), яка була розташована на території житлового комплексу «Комфорт Таун» у Дніпровському районі. Нині від навчального закладу залишилося згарище, росіяни знищили школу.

Анна Кошмал показала знищену школу сина після атаки Києва фото: скриншот Іnstagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал показала концертний зал школи свого сина. «Школа Мишка згоріла. Наш концертний зал», – написала мати.

На кадрах можна побачити обгорілу будівлю зсередини, зруйнований дах та залишки конструкцій школи. «Росія знову розпочала масований напад на Україну. Війна все ще триває, і знову гинуть люди. У Харкові загинули рятувальники, діти та вагітні жінки отримали поранення. Школа, у якій навчається мій син, була уражена російським ударом і спалена. Росію потрібно ізолювати від цивілізованого світу та притягнути до відповідальності за її незліченні акти терору та воєнні злочини», – йдеться у дописі, яким поділилася акторка.

фото: скриншот Іnstagram.com/smorkovkina

В окремій сторис акторка показала наслідки атаки на Київ. На кадрі її син Мишко дивиться на знищену автівку, а позаду ходять інші діти.

Як повідомляв «Главком», під час масованого комбінованого обстрілу столиці в ніч на 15 червня руйнувань зазнав приватний навчальний заклад «Академія-А» (Освітній холдинг «А+»), розташований на території житлового комплексу «Комфорт Таун».

Також повідомлялося, у квартиру ректора Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Максима Тимошенка влучив шахед. Внаслідок прильоту постраждала дитяча кімната. За словами ректора, його дитина постраждала внаслідок прильоту через осколки скла.