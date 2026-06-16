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Актриса Анна Кошмал показала знищену школу сина після атаки росіян на Київ (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Росіяни зруйнували школу у Києві
фото: Іnstagram/smorkovkina /telegraf.com.ua

Анна Кошмал відреагувала на обстріл Києва

Школа сина зірки серіалу «Свати» Анни Кошмал була знищена під час атаки Києва в ніч на 15 червня. Акторка показала та прокоментувала наслідки ворожої атаки на навчальний заклад. Про це пише «Главком» із посиланням на Instagram-сторінку зірки.

Син Анни Кошмал навчався у приватній гімназії у Києві. Відомо, що під ворожий обстріл потрапила «Академія-А» (Освітній холдинг «А+»), яка була розташована на території житлового комплексу «Комфорт Таун» у Дніпровському районі. Нині від навчального закладу залишилося згарище, росіяни знищили школу.

Анна Кошмал показала знищену школу сина після атаки Києва
Анна Кошмал показала знищену школу сина після атаки Києва
фото: скриншот Іnstagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал показала концертний зал школи свого сина. «Школа Мишка згоріла. Наш концертний зал», – написала мати.

На кадрах можна побачити обгорілу будівлю зсередини, зруйнований дах та залишки конструкцій школи. «Росія знову розпочала масований напад на Україну. Війна все ще триває, і знову гинуть люди. У Харкові загинули рятувальники, діти та вагітні жінки отримали поранення. Школа, у якій навчається мій син, була уражена російським ударом і спалена. Росію потрібно ізолювати від цивілізованого світу та притягнути до відповідальності за її незліченні акти терору та воєнні злочини», – йдеться у дописі, яким поділилася акторка.

Актриса Анна Кошмал показала знищену школу сина після атаки росіян на Київ (фото) фото 1
фото: скриншот Іnstagram.com/smorkovkina

В окремій сторис акторка показала наслідки атаки на Київ. На кадрі її син Мишко дивиться на знищену автівку, а позаду ходять інші діти.

Як повідомляв «Главком», під час масованого комбінованого обстрілу столиці в ніч на 15 червня руйнувань зазнав приватний навчальний заклад «Академія-А» (Освітній холдинг «А+»), розташований на території житлового комплексу «Комфорт Таун».

Також повідомлялося, у квартиру ректора Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Максима Тимошенка влучив шахед. Внаслідок прильоту постраждала дитяча кімната. За словами ректора, його дитина постраждала внаслідок прильоту через осколки скла.

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Теги: росія Київ діти школа обстріл Анна Кошмал акторка

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