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77-річний Валерій Леонтьєв підняв гонорари за концерти для росіян

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Валерій Леонтьєв виїхав з Росії до США
фото: hochu.ua

Валерій Леонтьєв не коментує війну Росії в Україні

Російський співак Валерій Леонтьєв, який замовчує війну в Україні, підняв ціни на свої концерти лише для росіян. У російських ЗМІ обурюються цінами, які артист виставляє співвітчизникам, пише «Главком».

Валерій Леонтьєв нині не мешкає у Росії, однак має встановлені ціни за свої концерти у країні. Стало відомо, що артист підняв вартість свого гонорару за виступ перед росіянами.

Тож, концерт Валерія Леонтьєва тривалістю 50 хвилин коштуватиме росіянам 17 млн рублів, це близько 10 млн грн. Водночас свій прайс на концерти за кордоном Леонтьєв не змінював. Він сягає 10 млн. «Леонтьєв переглянув гастрольну політику і запровадив різні тарифи для замовників. За 50-хвилинний концерт у Росії тепер доведеться заплатити щонайменше 17 млн, тоді як за кордоном Леонтьєв, як і раніше, готовий виступати за 12 млн», – йдеться у джерелі.

До того ж співак дедалі частіше відмовляється від сольних корпоративів через довгі перельоти між континентами. Зокрема, у літаках у 77-річного артиста посилюються перепади тиску, болить голова та зростає навантаження на судини.

У 2004 році Валерій Леонтьєв отримав одну з найпочесніших державних нагород РФ від Путіна Орден Дружби
У 2004 році Валерій Леонтьєв отримав одну з найпочесніших державних нагород РФ від Путіна Орден Дружби
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, латвійська співачка Лайма Вайкуле завуальовано розкрила позицію свого колеги, російського співака Валерія Леонтьєва стосовно повномасштабної війни Росії проти України. Лайма відповіла на запитання прихильників, чи запрошувала вона Валерія Леонтьєва виступити на своєму фестивалі в Юрмалі, присвяченому підтримці Україні. Вайкуле зауважила, що цього разу вона не запросила Леонтьєва як гостя, але незабаром має намір це зробити Тоді ж Вайкуле розповідала, що Леонтьєв залишив Росію та переїхав до США. 

До слова, колега Валерія Леонтьєва латвійська співачка Лайма Вайкуле знялася в рекламі української мережі продуктових супермаркетів АТБ. Вона виконала українську народну пісню «Щедрик» Миколи Леонтовича з латвійським хором. Через це АТБ зазнало критики від українців, яким така ініціатива не сподобалася. 

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Теги: росія гроші концерт співак росіяни

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