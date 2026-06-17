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«Легендарний будинок». Вдова Ігоря Поклада розповіла про наслідки прильоту у їхню квартиру в Києві (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Світлана Поклад показала влучання у свій будинок
фото: Світлана Поклад/Facebook

У будинку Світлани Поклад мешкає чимало видатних митців та їхні родини

Росіяни поцілили в будинок у Києві, де розташована квартира вдови українського композитора Ігоря Поклада Світлани Поклад. Вона розповіла про наслідки ворожого обстрілу в коментарі виданню «Гордон», пише «Главком».

У ніч на 15 червня, коли росіяни здійснили масовану атаку на Україну, зокрема на Київ, Світлана Поклад перебувала на дачі у Ворзелі, тож про влучання у свій будинок жінка дізналася із соцмереж. «Я прочитала про це в соцмережах. Мені не подзвонили. Мабуть, була така паніка серед моїх сусідів, що нікому в голову не прийшло подзвонити. Я потім уже зайшла в наш чатик – він гудів. Коли побачила, у мене просто волосся дибки встало, і ми одразу поїхали в Київ», – пояснила вона.

Світлана Поклад розповіла, що квартира залишилася цілою після обстрілу, однак через вибухову хвилю повідкривалися всі вікна та двері. Тож житло засипало пилюкою.

«Врятувало те, що вікна були відкриті на провітрювання. Квартира ціла, слава Богу, квартира ціла. Звичайно, уся в пилюці, бо вікна і двері – усе відкривалося від вибухової хвилі одразу. Вона засмічена, але ціла. Що мене здивувало, у сусідів – там вибиті шибки, і під нами, і біля нас. А в нас тільки вибиті двері, але квартира не постраждала, слава Богу», – поділилася вдова композитора.

Росіяни влучили у будинок родини Ігоря Поклада
Росіяни влучили у будинок родини Ігоря Поклада
фото: Світлана Поклад/Facebook

За словами Світлани Поклад, це не перший приліт у її будинок. Він стався в день смерті Ігоря Поклада, 9 липня. «Перший приліт був – це взагалі містика – у той день, коли помер Ігор Дмитрович, 9 липня того року. У нас сусідка – Олічка Сумська, вона мені одразу написала: «Світлано, у вас горить дах». У мене чоловік помирає, і тут приліт у київський будинок. Приліт був у двір, але не з фасадної сторони, а з двору. Там, мабуть, збили Shahed, і попадали уламки. Тобто майже рік тому, і саме в ту ніч, коли помер Ігор Дмитрович, – це був перший приліт», – поділилася жінка.

Дружина покійного композитора розповіла, що у її будинку постраждали й інші квартири: ректора консерваторії Максима Тимошенка, режисера Романа Балаяна, вдови Олександра Таранця, оперного співака Анатолія Кочерги та вдови актора Миколи Гринька.

За словами Світлани Поклад, їхній будинок є легендарним у Києві, адже в ньому мешкає чимало українських видатних митців.

«Це правда легендарний будинок. Бо такої кількості відомих, знаменитих, талановитих, легендарних людей на один квадратний метр, мабуть, у Києві вже ніде не знайдеш. Це те, що називають цвітом нації, цвітом культури, інтелігенції. На жаль, там уже багатьох немає в живих, але вдови залишилися, діти залишилися», – зауважила вона. Як зазначила мешканка будинку, близько 90 % квартир постраждало після влучання ворожого безпілотника.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня, під час нічної атаки Києва росіяни влучили у квартиру родини видатного українського композитора Ігоря Поклада.

До слова, у квартиру ректора Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Максима Тимошенка влучив шахед. Внаслідок прильоту постраждала дитяча кімната. Як розповів Максим Тимошенко, під час нічної атаки Києва постраждав його будинок. Російський безпілотник потрапив у дитячу кімнату доньки ректора, де спала його донька. 

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Теги: Київ обстріл будинок квартира Ігор Поклад

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