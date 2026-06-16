Дружина Садового зізналася, що їй довелося пережити через посаду чоловіка

Мер Львова зізнався, як політична діяльність впливає на його стосунки з родиною

Міський голова Львова Андрій Садовий та його дружина Катерина вперше відверто розповіли про випробування, які довелося пережити їхній родині через політичну кар'єру посадовця. Цим подружжя поділилося в інтерв'ю журналісту Славі Дьоміну, пише «Главком».

За словами Катерини Садової, статус дружини мера великого міста виявився значно складнішим, ніж може здаватися з боку. Вона зізналася, що роками жила під тиском громадської думки та постійно переймалася тим, що про неї скажуть люди.

Подружжя також пригадало непрості роки після обрання Андрія Садового міським головою Львова. За їхніми словами, звичне сімейне життя змінилося через постійну напругу та загрози безпеці родини. «Коли ти йдеш по лезу бритви, то одному простіше йти. Бо коли з кимось – це відповідальність», – сказав Садовий, коментуючи вплив політики на особисте життя.

Андрій та Катерина Садові фото: скриншот Слава Дьомін /YouTube

Катерина Садова розповіла, що їй довелося не лише адаптуватися до публічності, а й захищати себе та п'ятьох дітей від психологічного тиску, який супроводжує політичну діяльність чоловіка. Водночас історія їхніх стосунків починалася далеко не як романтична казка. За словами Катерини, майбутній чоловік тривалий час не звертав на неї уваги. Вона жартома згадала, що Андрій Садовий понад шість років «крутив носом», перш ніж між ними зав'язалися серйозні стосунки.

Катерина Садова розповіла про випробування, які їй довелося пережити через політичну кар'єру чоловіка фото: скриншот Слава Дьомін /YouTube

Під час бліц-опитування Садовий визнав, що політична діяльність забирає значну частину його часу та негативно впливає на можливість проводити його з родиною. На запитання, що для нього важливіше – сім'я чи політика, мер Львова відповів: «Я хочу, щоб була родина, але політика забирає багато мого часу».

Наприкінці розмови посадовець зізнався, що якби мав можливість повернутися на кілька років назад, то радив би собі менше сумніватися у власних силах, бути обережнішим із довірою до людей та частіше проводити час із дружиною і дітьми. Зазначимо, Андрій та Катерина Садові перебувають у шлюбі понад 25 років та виховують п'ятьох дітей.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий у 16 років почав заробляти свої перші гроші. Посадовець розповів, як на початку 1990-х років у Львові продавали годинники, їх до міста завозили із Польщі. Тоді у юного Садового й виникла ідея продавати годинники за підвищеною ціною.