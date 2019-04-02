Все трейлеры киновселенной Marvel свели в одно 52-минутное видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На что только не готовы идти поклонники киновселенной Marvel, чтобы дождаться премьеры «Мстителей: Финал»

Фанаты уже узнали все известные детали грядущего фильма, услышали все случайно оброненные спойлеры и прочитали, в каком порядке лучше смотреть выпущенные кинокомиксы.

Теперь пришло время освежить в памяти воспоминания о том, с каким нетерпением зрители ждали трейлеров и с каким удовольствием смотрели их в кинотеатрах. YouTube-канал Movieclips Trailers сделал подарок для поклонников и объединил все трейлеры супергеройских блокбастеров Marvel в одно часовое видео.

52-минутный видеоролик начинается с «человека, который начал всё» — Тони Старка, а заканчивается самым интригующим трейлером — к фильму «Мстители: Финал». Поклонники могут проследить, как простые ролики, в которых на первый план выходили спецэффекты и яркие моменты, сменяются продуманными рекламными кампаниями, чьи создатели шли на самые разные хитрости, чтобы не дать фанатам разгадать сюжет. Всю эту эпопею длиной в 22 фильма закончит кинокомикс «Мстители:Финал», который станет заключением и для Третьей фазы киновселенной Marvel. На данный момент известно, что лента будет длиться три часа, покажет впечатляющую схватку с Таносом и заставит зрителей попрощаться с одним из ключевых персонажей.

Джерело: popcornnews