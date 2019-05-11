Вышел трейлер байопика о последних месяцах жизни Джуди Гарленд

В Сети появился первый трейлер биографического фильма «Джуди». Картина расскажет о последнем годе жизни культовой американской актрисы и певицы Джуди Гарленд.

В центре сюжета — пятинедельное музыкальное шоу в Лондоне, на котором выступает Гарленд в честь 30-летия фильма «Волшебник страны Оз», в 1939 году сделавшего юную актрису звездой. Джуди Гарленд умерла от передозировки барбитуратов в 1969-м в возрасте 47 лет.