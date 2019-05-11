Вышел трейлер байопика о последних месяцах жизни Джуди Гарленд
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Розсилка
Звезда классического фильма «Волшебник страны Оз» умерла в 1969-м, когда ей было 47 лет
В Сети появился первый трейлер биографического фильма «Джуди». Картина расскажет о последнем годе жизни культовой американской актрисы и певицы Джуди Гарленд.
В центре сюжета — пятинедельное музыкальное шоу в Лондоне, на котором выступает Гарленд в честь 30-летия фильма «Волшебник страны Оз», в 1939 году сделавшего юную актрису звездой. Джуди Гарленд умерла от передозировки барбитуратов в 1969-м в возрасте 47 лет.
Главную роль в фильме сыграла обладательница премий «Оскар» и BAFTA Рене Зеллвегер («Дневник Бриджит Джонс», «Чикаго», «Холодная гора»). В ленте также снялись Руфус Сьюэлл, Белла Рамзи, Майкл Гэмбон и Финн Уиттрок. Поставил байопик британский театральный режиссер и кинематографист Руперт Гулд. Фильм основан на музыкальной пьесе бродвейского драматурга Питера Квилтера «Конец радуги» (End of the Rainbow). Премьера «Джуди» состоится 27 сентября в США и 4 октября в Великобритании.
Джерело: Bird In Flight