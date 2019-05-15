Вышел трейлер пятого сезона «Черного зеркала» с Майли Сайрус и Эндрю Скоттом
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Премьера сезона запланирована на начало июня 2019 года
Стриминговый сервис Netflix на своем ютьюб-канале поделился трейлером пятого сезона сериала «Черное зеркало», который будет состоять всего из трех эпизодов.
В новом сезоне сыграли сразу несколько известных актеров, таких как Энтони Маки («Мстители: Финал»), Эндрю Скотт («Шерлок»), Яхья Абдул-Матин II («Аквамен») и Майли Сайрус («Ханна Монтана»). Автором сценария, как и предыдущих сезонах, стал Чарли Брукер.
Стоит отметить, что в декабре 2018 года Netflix выпустил эпизод «Черного зеркала» в формате интерактивного фильма длительностью 90 минут. Создатели сняли более пяти часов материала, чтобы зрители смогли выбирать, как будет развиваться сюжет.
Джерело: Bird In Flight