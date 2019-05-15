Вышел трейлер пятого сезона «Черного зеркала» с Майли Сайрус и Эндрю Скоттом

Стриминговый сервис Netflix на своем ютьюб-канале поделился трейлером пятого сезона сериала «Черное зеркало», который будет состоять всего из трех эпизодов.

В новом сезоне сыграли сразу несколько известных актеров, таких как Энтони Маки («Мстители: Финал»), Эндрю Скотт («Шерлок»), Яхья Абдул-Матин II («Аквамен») и Майли Сайрус («Ханна Монтана»). Автором сценария, как и предыдущих сезонах, стал Чарли Брукер.