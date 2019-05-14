Звезда «Школы рока» празднует день рождения: яркие фотосессии Миранды Косгроув

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Миранда родилась 14 мая 1993 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье Тома и Кристен Косгроув

Она открыла свои способности совсем в юном возрасте, уже в три года танцевала и пела в ресторане Лос-Анджелеса — «Taste of LA». Здесь её заметил агент, который будучи пораженный ее пением и танцами, сразу же заключил с ней контракт. Так Миранда снялась в нескольких рекламах «Burger King», «McDonalds» и других компаний.

Карьера Миранды не была ограничена лишь рекламными роликами. Она прослушивалась для многих ролей, пока наконец не получила свою первую роль, которая стала началом ее карьеры. Среди тысячи претендентов Миранду выбрали на роль в фильме «Школа рока».

Снимаясь в Нью-Йорке в этом фильме, Миранда узнала о своей новой роли. Ей позвонили и сообщили о том, что утвердили на роль в сериале «Дрейк и Джош» на канале «Nickelodeon».

В 2005 году Миранда снялась в фильме «Твои, мои и наши», а также появилась в одной из серий сериала «Нетакая». В 2007 году Миранда начала сниматься в сериале «iCarly». В этот же период она начала карьеру певицы. Песни Миранды зазвучали в сериалах «Дрейк и Джош» и «iCarly». В 2010 году вышел ее дебютный альбом Sparks Fly, а в 2011 году — High Maintenance (EP).

В 2010 году Миранда озвучила Марго, персонажа мультфильма «Гадкий я». В 2013 году вышел мультфильм «Гадкий я 2», где Миранда вновь озвучила Марго.