Вышел трейлер украинского фэнтези «Бобот»

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«Бобот и энергия вселенной»

Лента рассказывает о 12-летнем мальчике, который борется с пришельцами

Опубликован новый трейлер украинского приключенческого фильма «Бобот и энергия вселенной». На украинские экраны лента выходит 30 августа, пишет «Главком».

Картина расскажет историю о 12-летнем мальчике, который неожиданно для себя становится одним из тех, от кого зависит судьба всего человечества. Вместе с несколькими смельчаками он начинает борьбу с пришельцами, которые уже долгое время выжидали, чтобы уничтожить Землю.

Фильм переполнен спецэффектами, которые получили высокие оценки зрителей. Режиссером ленты выступил Максим Ксьонда. В ролях: Виктор Григорьев, Иванна Бородай, Игорь Мирошниченко, Владимир Ращук, Тарас Шевченко, Николай Зимовский.

Генеральный продюсер фильма Алексей Москаленко рассказал, что история съемок "Бобота" началась с того, что несколько лет назад Максим Ксьонда, который сейчас выполняет режиссерскую миссию, привез из путешествия по Украине сотни снимков трансформаторных будок и сказал: «Нас окружают». С этого момента появился сюжет о том, что на самом деле трансформаторы – это защитники Земли, которые ждут своего часа, когда понадобятся человечеству.