Яна Глущенко и Маша Ефросинина признались, что иногда чувствуют себя плохими мамами



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Яна Глущенко и Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина и актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко – женщины, которых все считают идеальными

Но в ходе интервью в рамках спецпроекта «Экзамен» на YouTube выяснилось, что звездные леди нередко чувствуют себя плохими мамами.

Как мама в квадрате, Маша хорошо знает, до чего сложно бывает совмещать работу и семью. И как мучительно больно осознавать, что тебе часто приходится выбирать между прогулкой с ребенком и очередными съемками. Ведущая призналась, что вопреки расхожему мнению, она не чувствует себя плохой мамой, когда очень занята, но есть моменты, когда ей становится по-настоящему стыдно перед детьми.

«Плохой я себя чувствую, когда не успеваю что-то из того, что пообещала. У меня двое детей, с разницей в возрасте в 10 лет. И вот им же постоянно что-то надо! Сане пообещала какой-то конструктор, по Нане какие-то документы в школу, там куда-то повести, что-то отправить, кому-то позвонить. И вот эту вот всю эту бытовую, операционную штуку я не успеваю сделать! Это такой ужас, когда ребенок тебе говорит: «Мам, ты опять забыла это сделать?!» И ты так: «Эм, ааа, ой… Я сделала, но не сделала, потому что я хотела, я напоминание поставила…» А я забыла!!! И Нана мне: «Понятно, а вот у меня проблемы из-за этого в школе...» И когда так случается, я прям мать-дерьмо!» – призналась Маша Ефросинина.

А вот Яна Глущенко, как оказалось, наоборот себя чувствует плохой мамой, когда оставляет 1,4-годовалого сына Тамерлана на долгое время. Однажды ей даже пришлось оставить малыша почти на три недели, и она до сих пор не может этого забыть:

«Я чувствую себя плохой мамой, когда долго не вижу ребенка. Я однажды оставила Тамерлана на 19 дней, когда была в Риме на операции. Это была просто вечность! Когда я отошла от операции, и мы первый раз после операции созвонились по FaceTime, я увидела его и расплакалась, и он расплакался. Это было очень тяжело. Но потом, когда следующие разы созванивались, он нормально уже реагировал на маму. Он находился в окружении прекрасных людей, поэтому мне не страшно было его оставлять. Но это была не мамина прихоть, это была необходимость».

Напомним, что 20 октября 2018 года актеры «Дизель Шоу» попали в страшную аварию под Киевом, в которой погибла одна из участниц коллектива - Марина Поплавская, а остальные получили травмы разной степени тяжести. У Яны были порваны все связки колена, и ей необходима была операция, которую мог сделать только специалист в Риме. Все прошло успешно. Сейчас Яна проходит сложную реабилитацию, продолжительностью в девять месяцев. Она до сих пор прихрамывает, у нее множество запретов и ограничений, но актриса верит – ради сына она со всем справится:

« Я сама по себе хороший «выгребатель гавна». Я всегда себя настраиваю, что если это есть - это можно побороть. Если что-то мне дано, значит, у меня есть силы это выгрести. Я не опущу руки, потому что у меня есть прекрасный сын, которого еще нужно поносить на руках. Потому что самое страшное, это когда ребенок просится на ручки, а тебе нельзя…»