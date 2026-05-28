Марія Єфросиніна підколола зі сцени чоловіка Полякової (відео)

фото: Іnstagram.com/mashaefrosinina
Ведуча згадала про слова чоловіка Олі Полякової, який назвав її будинок «занедбаним»

Ведуча та інтерв’юєрка Марія Єфросиніна під час свого авторського виступу у Києві «Я не бачу орієнтири» згадала чоловіка співачки Олі Полякової Вадима Буряковського. Зірка підколола бізнесмена через його висловлювання про її життя. Про це пише «Главком» із посиланням на відео ведучої у TikTok.

Під час виступу Марія Єфросініна розповіла про жінок, які демонструють у мережі гарне життя та ідеальні стосунки з партнером. На противагу цьому ведуча розповіла про себе та згадала про свій дім, у якому безлад, за словами Вадима Буряковського.

«Зрештою в мене побувало в «Екзамені» близько пʼяти блогерок, від яких шаленіли всі. Шаленіли саме через те, що в них неймовірна родина, фантастичні стосунки. В них є дім, а не те, що в мене — занедбана х***я, по словам Вадіка» , – сказала Єфросиніна.

Річ у тім, що напередодні чоловік Олі Полякової бізнесмен Вадим Буряковский дів інтерв’ю, де висловився про родину Марії Єфросиніної. Як розповідав «Главком», у своєму інтерв'ю Вадим Буряковський згадав те, як між ним та Єфросініною відбулося непорозуміння. Разом із цим, коментуючи ситуацію, бізнесмен назвав чоловіка Маші Єфросиніної «мажором».

Крім того, Буряковський розкритикував будинок Маші Єфросиніної, коли він із Поляковою був на дні народженні ведучої. «Ми святкували останній день народження Маші. Вона нас запросила. Це будинок його батька в Лісниках. Я подивився, у якому занедбаному стані перебуває дім, і був вражений», – висловився бізнесмен.

До слова, співачка Оля Полякова розкрила правду про її стосунки з ведучою Марією Єфросиніною після конфлікту, який виник через заяви її чоловіка Вадима Буряковського.

