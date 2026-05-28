Василь Вірастюк підпрацьовує водієм на BlaBlaCar: що говорять пасажири

Василь Вірастюк з пасажирками, яких він віз до Рівного зі Львова

Вірастюк жаліється, що пасажири часто просять зробити з ним спільні фото

Народний депутат від партії «Слуга народу» та стронгмен Василь Вірастюк заробляє через додаток BlaBlaCar, працюючи водієм. Українці в мережі відреагували на окремий вид заробітку нардепа та поділилися власними історіями поїздок із ним. Про це розповідає «Главком».

У соцмережі одна з користувачів опублікувала допис зі скриншотом додатку BlaBlaCar, де серед водіїв був Василь Вірастюк. «Зайшла в BlaBlaCar, а там Вірастюк», – йдеться в дописі українки.

фото: скриншот Threads

Під цим дописом з’явилися десятки коментарів, де користувачі заявили, що Вірастюк доволі давно працює водієм. Українці поділилися своїми історіями поїздок зі стронгменом.

Одна користувачка опублікувала фото зі спортсменом, який віз її зі Львова до Рівного. «Бронюйте, хороший водій. Їхала з ним зі Львова до Рівного», – зазначила дівчина.

фото: скриншот Threads

Ще одна українка також одного разу їхала з Василем Вірастюком. Нардеп жалівся пасажирці на те, що з ним постійно просять зробити спільне фото. Після поїздки зірковий водій залишив дівчині позитивний відгук.

фото: скриншот Threads

«Їхала колись із ним, написав відгук, який я хороший пасажир. Жалівся на людей, що вимагають із ним фото у машині, на заправках, у магазинах, а він усього-на-всього хоче бути звичайним. Ще чистила йому мандаринки», – розповіла користувачка.

Загалом у коментарях українці ділилися своїми фото з Василем Вірастюком після поїздок із ним та писали різноманітні коментарі. Серед них були й жарти, наприклад при нинішні ціни на пальне в Україні.

«Судячи із цін на пальне, це цілком реально, що він тягне машину, а не їде».

«І не дивно, що 5 зірок».

«Коли я була підлітком і всі дівчата фанатіли від Білана я фанатіла від Вірастюка, тому якби мені випала така нагода поїхати з таким водієм, я б була на сьомому небі від щастя».

фото: скриншот Threads

«Він за кермом, чи тягне машину за канат?»

«Теж їздила з ним, класний дядька. Я дізналась що він відомий тільки із цього допису».

До слова, у профілі Василя Вірастюка у BlaBlaCar зазначено, що він ніколи не скасовує поїзди та має п’ять зірок. Також в описі під його фото зазначено: «Слава Україні».

