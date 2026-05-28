Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Василь Вірастюк підпрацьовує водієм на BlaBlaCar: що говорять пасажири

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Василь Вірастюк з пасажирками, яких він віз до Рівного зі Львова
фото: скриншот Threads
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Вірастюк жаліється, що пасажири часто просять зробити з ним спільні фото

Народний депутат від партії «Слуга народу» та стронгмен Василь Вірастюк заробляє через додаток BlaBlaCar, працюючи водієм. Українці в мережі відреагували на окремий вид заробітку нардепа та поділилися власними історіями поїздок із ним. Про це розповідає «Главком».

У соцмережі одна з користувачів опублікувала допис зі скриншотом додатку BlaBlaCar, де серед водіїв був Василь Вірастюк. «Зайшла в BlaBlaCar, а там Вірастюк», – йдеться в дописі українки. 

Василь Вірастюк підпрацьовує водієм на BlaBlaCar: що говорять пасажири фото 1
фото: скриншот Threads

Під цим дописом з’явилися десятки коментарів, де користувачі заявили, що Вірастюк доволі давно працює водієм. Українці поділилися своїми історіями поїздок зі стронгменом.

Одна користувачка опублікувала фото зі спортсменом, який віз її зі Львова до Рівного. «Бронюйте, хороший водій. Їхала з ним зі Львова до Рівного», – зазначила дівчина.

Василь Вірастюк підпрацьовує водієм на BlaBlaCar: що говорять пасажири фото 2
фото: скриншот Threads

Ще одна українка також одного разу їхала з Василем Вірастюком. Нардеп жалівся пасажирці на те, що з ним постійно просять зробити спільне фото. Після поїздки зірковий водій залишив дівчині позитивний відгук.

Василь Вірастюк підпрацьовує водієм на BlaBlaCar: що говорять пасажири фото 3
фото: скриншот Threads

«Їхала колись із ним, написав відгук, який я хороший пасажир. Жалівся на людей, що вимагають із ним фото у машині, на заправках, у магазинах, а він усього-на-всього хоче бути звичайним. Ще чистила йому мандаринки», – розповіла користувачка.

Загалом у коментарях українці ділилися своїми фото з Василем Вірастюком після поїздок із ним та писали різноманітні коментарі. Серед них були й жарти, наприклад при нинішні ціни на пальне в Україні.

  • «Судячи із цін на пальне, це цілком реально, що він тягне машину, а не їде».
  • «І не дивно, що 5 зірок».
  • «Коли я була підлітком і всі дівчата фанатіли від Білана я фанатіла від Вірастюка, тому якби мені випала така нагода поїхати з таким водієм, я б була на сьомому небі від щастя».
Василь Вірастюк підпрацьовує водієм на BlaBlaCar: що говорять пасажири фото 4
фото: скриншот Threads
  • «Він за кермом, чи тягне машину за канат?»
  • «Теж їздила з ним, класний дядька. Я дізналась що він відомий тільки із цього допису».

До слова, у профілі Василя Вірастюка у BlaBlaCar зазначено, що він ніколи не скасовує поїзди та має п’ять зірок. Також в описі під його фото зазначено: «Слава Україні». 

Нагадаємо, нардеп від партії «Слуга народу» та стронгмен Василь Вірастюк показав свою кохану Ірину Зінченко в день її народження. Спортсмен привітав партнерку зі святом та розповів, як саме познайомився з нею. За його словами, на той момент він ще перебував у шлюбі, а Зінченко розлучалася.  Ірина Зінченко молодша за свого обранця на 11 років.

Читайте також:

Теги: депутат водій Василь Вірастюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У справі проходить депутат Київської міської ради Ігор Галайчук та його дружина
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46
Російська влада чудово розуміє, що Україна має чим принизити її прямо під стінами Кремля
Нардеп розповів, що чекає на Путіна 9 травня
2 травня, 16:35
Cтрільця обеззброїли свідки події ще до прибуття поліцейських
У Києві біля ТРЦ пролунали постріли
2 травня, 15:52
Водій за 24 тис. грн пообіцяв доставити киян у прикордоння
Водій швидкої з проблисковими маячками віз ухилянтів до кордону на Закарпатті
3 травня, 18:48
Базова щомісячна виплата для рядового складу може становити від 30 тисяч гривень
На скільки зросте зарплата військових: Гончаренко розповів, що передбачають нові контракти
9 травня, 17:51
Загальна вартість вилучених машин становить понад 7,2 млн грн
Суд конфіскував у нардепа Литвиненка три елітні автомобілі
15 травня, 17:51
Міненерго та СБУ включилися в ситуацію навколо Червоноградської збагачувальнох фабрики
Міненерго та СБУ включилися в ситуацію навколо Червоноградської збагачувальнох фабрики
22 травня, 11:22
П'ятигорець є наступним за черговістю кандидатом у виборчому списку політичної сили
ЦВК визнала Дениса П'ятигорця нардепом від «Євросолідарності»
26 травня, 17:30
Як зазначив Пʼятигорець, політикою він почав займатися у 1997 році
Денис Пʼятигорець, якого ЦВК визнала нардепом, відмовився від мандата
26 травня, 18:43

Шоу-біз

Василь Вірастюк підпрацьовує водієм на BlaBlaCar: що говорять пасажири
Василь Вірастюк підпрацьовує водієм на BlaBlaCar: що говорять пасажири
Асистент зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі отримав вирок у справі про смерть актора
Асистент зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі отримав вирок у справі про смерть актора
Країна-фіналістка Євробачення-2026 планує відмовитися від участі наступного року
Країна-фіналістка Євробачення-2026 планує відмовитися від участі наступного року
Як один прогноз погоди може змінити геополітичну карту світу. Кінопрем'єри тижня
Як один прогноз погоди може змінити геополітичну карту світу. Кінопрем'єри тижня
Виконавчий продюсер Євробачення відповів, чи повернеться Росія на конкурс
Виконавчий продюсер Євробачення відповів, чи повернеться Росія на конкурс
Порятунок для Євробачення? Одразу три країни розмірковують над своїм поверненням на конкурс
Порятунок для Євробачення? Одразу три країни розмірковують над своїм поверненням на конкурс

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua