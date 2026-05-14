Одна з країн другого півфіналу Євробачення відмовилася від рекламної кампанії перед півфіналом

Делегація вдалася до ризикового кроку, поставивши на свого співака замість маркетингу

У соціальних мережах мовник Чехії повідомив, що не буде закликати голосувати за свого представника Даніеля Зізку перед другим півфіналом Євробачення-2026, який пройде сьогодні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovision Czechia.

Чому чехи обрали такий шлях на конкурсі?

Поки більшість країн-учасниць витрачають десятки тисяч євро на таргетовану рекламу, масштабні промо-тури та SMM-агенції, Чехія вирішила піти шляхом радикального мінімалізму. Чеський національний мовник оголосив, що цього року країна не вкладатиме жодних коштів у платне просування свого представника Даніеля Зізки. У своєму Інстаграмі мовник зазначив, що вони свідомо відмовляються від агресивного маркетингу. «У нас буде лише голос Даніеля та люди, до яких він дістанеться», – йдеться у відео. Замість банерів чехи покладаються на долю: вони звернулися до тих, кому відео з виступом Даніеля випаде у стрічці завдяки алгоритмам соцмереж, із закликом просто підтримати талант і віддати голос за номер 5.

Просування представників на Євробаченні

Така практика є вкрай нетиповою для сучасного Євробачення. Зазвичай підготовка до конкурсу включає створення цілої низки візуальних матеріалів. Більшість делегацій розробляють спеціальні шаблони, де вказані локальні номери для SMS-голосування та унікальні коди виконавців. Більше того, великі команди часто використовують відеорекламу на YouTube та в TikTok, щоб підвищити впізнаваність артиста перед фіналом. Ця реклама підлягає суворій модерації з боку Європейської мовної спілки, аби конкурс був чесним і не порушувала принципи рівності учасників.

Нагадаємо, що Ізраїль використовував заборонену рекламу на Євробаченні.