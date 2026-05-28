Асистент зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі отримав вирок у справі про смерть актора

Асистент актора визнав свою провину

У Лос-Анджелесі (США) помічнику зірці серіалу «Друзі» Меттью Перрі Кеннету Івамасу винесли вирок за його причетність до смерті актора від передозування кетаміном. Про це пише «Главком» із посиланням на NBC News.

Кеннет Івамас визнав свою провину у змові з метою розповсюдження кетаміну, що стало причиною смерті актора Меттью Перрі. Як повідомляє слідство, саме асистент актора зробив йому укол препарату, після чого Перрі помер внаслідок передозування. Зірки не стало у жовтні 2023 року.

Тож суд виніс вирок Кеннету Івамасу у вигляді ув’язнення від трьох років і п’яти місяців у федеральній в’язниці. Крім того, асистент покійного актора має здатися владі до 17 липня.

Як відомо, Кеннет Івамас був одним із п’яти обвинувачених у справі про смерть Меттью Перрі. За словами вітчима зірки, асистент актора знав про його проблеми із залежністю, однак не розповів це родині.

Під час суду Кеннет Івамас вибачився перед родиною актора та заявив, що шкодує про вчинене.

Як повідомляв «Главком», Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року. Зірка серіалу «Друзі» Метью Перрі помер у віці 54 років. Актор був знайдений у гідромасажній ванні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Згодом стало відомо, шо Перрі помер внаслідок передозування кетаміном.

До слова, федеральний суд Лос-Анджелеса також виніс вирок Джасвін Сангсі, відомій як «Королева кетаміну», призначивши їй 15 років позбавлення волі. 42-річна жінка визнала себе винною у розповсюдженні наркотиків, що призвело до смерті зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі у жовтні 2023 року. Це покарання є найсуворішим серед усіх п'яти фігурантів справи.

Також повідомлялося, лікар голлівудського актора Метью Перрі Марк Чавес визнав себе винним у смерті зірки. Доктор Марк Чавес змінив своє визнання провини в суді Лос-Анджелеса на звинувачення у змові з метою розповсюдження хірургічного анестетика кетаміну.