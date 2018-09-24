Замужество, ребенок и новый роман: Стали известны подробности дисквалификации Вероники Дидусенко



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Виктория Дидусенко

Во время пресс-конференции организаторы конкурса официально подтвердили дисквалификацию Вероники Дидусенко

Как ранее сообщал Scotch, сегодня стало известно о том, что оргкомитет конкурса красоты намерен лишить Вероники Дидусенко почетного титула.

На сегодняшней пресс-конференции эта информация подтвердилась.

По словам исполнительного директор оргкомитета конкурса красоты «Мисс Украина» Виктории Киосе, причиной дисквалификации стало то, что девушка предоставила недостоверные данные.

«В этом году были необычные критерии, мы хотели девушку которая будет харизматичной, которая имеет свой взгляд на ситуацию в нашей стране. Мы выбрали действительно девушку, которая подходила нам по всем критериям, которая согласилась на все условия конкурса. И, вы знаете, произошла неожиданная история для нас. Потому, что она нарушила правила и предоставила нам недостоверную информацию.В связи с нарушением правил ее дисквалифицировано. Она предоставила недостоверную информацию о том, что не состоит в браке и не имеет детей», - сказала Киосе.

Также Виктория Киосе сообщила, что имя девушки, которая представит Украину на международном конкурсе красоты станет известно 30 сентября.

Стоит отметить, что по информации украинских СМИ, Вероника якобы была замужем за богатым и немолодым иностранцем и часто публиковала снимки со своим 4-летним ребенком. Однако накануне конкурса фотографии были удалены из соцсети.

Напомним, что ранее, редакция Scotch проинспектировала страничку в соцсети Вероники Дидусенко и ничего подозрительного там не нашла.

Также стоит отметить, что после разгоревшегося скандала, в сети появилась информация о том, что сейчас Вероника Дидусенко находится в отношениях с пиарщиком Геннадием Курочкой, который, в том числе, сотрудничал с Администрацией президента и продвигал украинских участников конкурса «Евровидение». Об этом сообщил сам Курочка, отметив на своей странице, что находится в отношениях с девушкой, пишет Страна.ua.





Так ли это на самом деле или это своеобразный пиар-ход Геннадия пока неизвестно.